Galatasaray’dan TFF’ye resmi itiraz

Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final mücadelesinin ardından gündeme gelen cezalara karşı sessiz kalmadı. Kulüp yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’na yazılı başvuru yaparak verilen yaptırımlara itiraz ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü, yaptığı yazılı başvuruyla hukuksuz verilen cezalar nedeniyle itiraz ederek, TFF Hukuk Kurulu’nu görevini yapması konusunda uyardı.” ifadelerine yer verildi.

Derbi Sonrası Cezalar Gündemden Düşmüyor

Hatırlanacağı üzere, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan gerginlikler sonrasında TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe cephesine ağır yaptırımlar uygulamıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho 3 maçlık ceza alırken, yardımcı antrenörler Salvatore Foti ve Sandro Zufic’e 4’er maç men cezası verildi. Oyuncular Mert Hakan Yandaş 1 maç, Fred ise 3 maçla cezalandırılmıştı.

Galatasaray Cephesinden Açıklama Geldi

Sarı-kırmızılılar, cezaların ardından yapılan resmi yazılı başvuruyla, TFF’ye tepkisini dile getirdi. Kulüp kaynakları, kararların haksız ve hukuka aykırı olduğunu savunarak, hukuki süreçlerin sonuna kadar takip edileceğinin altını çizdi.

Öte yandan karşılaşmada yer alan Galatasaraylı futbolcularla ilgili PFDK kararının, sarı-kırmızılıların bu haftayı BAY geçmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

