Firari Kaan Ketenci KKTC’de Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, KKTC’de polis iş birliğiyle gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüpheli Ketenci’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduğunu belirledi. KOM Başkanlığı’nın irtibat görevlileri ile Kıbrıs Polis Teşkilatı’nın ortak yürüttüğü operasyon sonucu şüpheli yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun da aralarında bulunduğu 100’e yakın kişi hakkında sürdürülen soruşturmada; “suç örgütü yöneticiliği”, “rüşvet”, “irtikap”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi çok sayıda ağır suçlama yer alıyor.

İstanbul’a getirilen Kaan Ketenci’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber