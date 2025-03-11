Sigara Zam Geldi

Sigara Zamlandı. Philip Morris sigara grubuna 10 TL zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 Mart itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini duyurdu.

Sigara Zam Sonrasında Yeni Fiyatlar Açıklandı

Yapılan fiyat değişikliğiyle birlikte Philip Morris grubundaki sigaralar 10 TL artış gösterdi. Bu artışla beraber, grubun en ucuz sigarası 80 TL’ye, en pahalı sigarası ise 110 TL’ye yükseldi. Sigaraya gelen son fiyat artışı, tütün ürünlerindeki zam dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaçak Ürünler ve Halk Sağlığı Riski

Sigara fiyatlarındaki keskin artışın, kaçak tütün ve bandrolsüz sigara kullanımını artırabileceği endişesi de gündeme geldi. Yetkililer, piyasada yasadışı tütün ürünlerinin yaygınlaşmasının halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. Kaçak sigaralar, kontrolsüz üretim koşulları ve içerdiği bilinmeyen katkı maddeleri nedeniyle sağlık açısından büyük tehlike oluşturuyor.

Benzer şekilde, yüksek fiyatlar nedeniyle kaçak içkiye yönelim de son dönemde büyük bir artış gösterdi. Kaçak ve sahte alkollü içkiler nedeniyle çok sayıda ölüm ve zehirlenme vakası yaşanırken, uzmanlar tütün ve alkollü içki piyasasındaki dengesiz fiyat artışlarının bu tür riskleri artırabileceğine dikkat çekiyor.

Vergi Politikaları ve Tüketici Tepkisi

Sigara fiyatlarına yapılan zamlar, genellikle ÖTV ve diğer vergi düzenlemeleriyle doğrudan bağlantılı. Ancak, gelir seviyesi düşük olan kesimlerde bu artışların yasa dışı yollarla sigara ve alkole yönelimi artırdığı da bir gerçek.

Tütün ve alkol piyasasındaki gelişmeler yakından takip edilirken, fiyat artışlarının kaçak ürün kullanımını teşvik edip etmeyeceği ve bu durumun halk sağlığına etkilerinin nasıl olacağı önümüzdeki süreçte tartışma konusu olmaya devam edecek.