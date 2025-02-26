Turizmde Kadın Eli projesi kapsamında Muğla’da düzenlenen çalıştay, kadın istihdamını artırmayı ve sektördeki kadın girişimcilerin güçlenmesini hedefliyor. Çalıştay, kadınların turizm sektöründe daha etkin roller üstlenmesine yönelik önemli kararların alınmasını sağlayacak.

Turizmde Kadın Eli Çalıştayının Amacı

Muğla, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olarak her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Ancak, turizm sektöründe kadın istihdamının yeterli düzeye ulaşmadığı belirtiliyor. Çalıştayın temel amacı:

• Kadınların turizm sektöründeki istihdam oranını artırmak,

• Kadın girişimcileri destekleyerek turizmde daha güçlü bir konum kazandırmak,

• Kadın turizm çalışanlarının haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek,

• Kadınların turizm sektöründe yönetici pozisyonlarında daha fazla yer almasını sağlamak,

• Kadınlara yönelik mesleki eğitim ve finansal okuryazarlık programları sunmak.

Bu amaçlar doğrultusunda çalıştay, turizmde kadın emeğinin önemini vurgulayan birçok oturum ve atölye çalışmasını içerecek.

Turizmde Kadın Eli Çalıştayına Kimler Katılıyor?

Çalıştaya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Muğla İl İcra Komitesi başta olmak üzere;

• Turizm sektöründeki kadın girişimciler,

• Otel yöneticileri ve işletmeciler,

• Akademisyenler ve turizm uzmanları,

• Sivil toplum kuruluşları temsilcileri,

• Kadın kooperatifleri,

• Yerel yönetimler ve kamu kurumları katılım gösterecek.

Etkinlik boyunca, kadınların turizm sektöründeki deneyimleri paylaşılacak ve iş dünyasında cinsiyet eşitliğini artırmaya yönelik stratejiler tartışılacak.

Çalıştayda Ele Alınacak Konular

Turizmde Kadın Eli çalıştayında farklı konular masaya yatırılacak. Etkinlik kapsamında düzenlenecek panellerin başlıca konu başlıkları şunlar olacak:

• Kadın Girişimciliği ve Turizmde Kadının Yeri

• Turizm Sektöründe Kadın İstihdamını Artırma Stratejileri

• Kadınların Turizmde Liderlik Rollerini Güçlendirme

• Sürdürülebilir Turizm ve Kadın Girişimciliği

• Kadınların Finansal Okuryazarlığını Geliştirme Yolları

• Turizmde Cinsiyet Eşitliği ve Çalışma Koşulları

Bu konular üzerine uzman isimler konuşmalar yapacak ve çözüm önerileri sunulacak.

Turizmde Kadın Eli Çalıştayı Ne Zaman ve Nerede Düzenleniyor?

Çalıştay, 27-28 Şubat 2025 tarihlerinde Muğla’da gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyen kadın girişimciler, sivil toplum temsilcileri ve turizm profesyonelleri için kayıt süreci devam ediyor.

Turizmde Kadın Eli girişimi kapsamında düzenlenen bu çalıştayın, turizm sektöründe kadınların güçlenmesi ve daha aktif rol alması için önemli bir adım olması bekleniyor.

Turizmde kadın emeğinin artırılmasına yönelik bu önemli etkinlik, sektörde uzun vadeli bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.