BP yeniden fosil yakıtlara odaklanıyor

BP, yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımları azaltarak petrol ve doğalgaz üretimini artırma kararı aldı. Şirket, yıllık petrol ve doğalgaz yatırımlarını %20 artırarak 10 milyar dolara çıkarırken, yenilenebilir enerji için planlanan finansmanı 5 milyar dolardan fazla azaltacağını duyurdu.

BP’ye hissedar baskısı

Bu karar, BP’nin hissedarlarından gelen baskının ardından geldi. Şirketin, rakiplerine kıyasla daha düşük kâr ve hisse performansı göstermesi, bazı yatırımcıların strateji değişikliği taleplerini artırdı. BP’nin yeni CEO’su Murray Auchincloss, şirketin “temelden yeniden yapılandırıldığını” ve fosil yakıtlara daha fazla odaklanarak hissedar getirilerini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ancak bu değişiklik, çevreci grupların ve bazı yatırımcıların tepkisini çekti. Greenpeace UK, BP’nin fosil yakıtlara dönüşünün sadece aktivistlerden değil, aynı zamanda çevreye duyarlı yatırımcılardan da tepki alacağını belirtti. Royal London Asset Management gibi yatırım fonları ise şirketin enerji dönüşümüne yönelik verdiği önceki taahhütlerden uzaklaşmasını eleştirdi.

BP’nin petrol ve doğalgaz hedefleri değişti

BP, 2019’da petrol ve doğalgaz üretimini %40 azaltma hedefi koymuşken, 2023’te bu hedef %25’e çekilmişti. Şirketin yeni stratejisiyle birlikte, petrol ve doğalgaz üretimini daha da artırması bekleniyor.

Ayrıca BP’nin, offshore rüzgar enerjisi yatırımlarını Japon Jera şirketiyle ortaklığa devrettiği, güneş enerjisi için de benzer bir model arayışında olduğu bildirildi.

Hissedar kârlılığı ve piyasa değerlendirmesi

BP, rakiplerine kıyasla daha düşük hissedar getirisi sağladığı için yatırımcıların baskısını hissediyor. Son 5 yılda BP hissedarları toplamda %36 getiri elde ederken, aynı dönemde Shell %82, Exxon ise %160 getiri sağladı.

Şirketin zayıf performansı, BP’nin birleşme veya ABD borsalarına taşınma ihtimallerini de gündeme getirdi. ABD’de petrol ve doğalgaz şirketlerinin daha yüksek piyasa değerine sahip olması nedeniyle, BP’nin New York borsasına geçişi yatırımcılar tarafından desteklenebilir.

Çevresel kaygılar ve gelecekteki riskler

Çevreci uzmanlar ve bazı iş dünyası liderleri, BP’nin bu stratejik değişiminin uzun vadede yanlış bir karar olabileceğini savunuyor. Sir Ian Cheshire, enerji geçişinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, “İklim değişikliği gerçeği değişmedi. Bilim hâlâ aynı şeyleri söylüyor” dedi.

Önümüzdeki yıllarda hükümetlerin fosil yakıtlara karşı daha sert düzenlemeler getirmesi ve sigorta sistemlerinin iklim riskleri nedeniyle değişmesi, BP’nin bu kararını olumsuz etkileyebilir.

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