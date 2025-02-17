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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 18 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Görüşmede Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığı, ikili iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Aslı17/02/2025
130 Bir dakikadan az
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
Seyşeller

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy‘nin resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Zelenskiy yarın gelecek

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Zelenskiy’nin Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirterek, 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iki liderin görüşeceğini aktardı.

Görüşmelerde Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığı kapsamlı şekilde değerlendirilecek, ikili iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alınacak. Ayrıca Ukrayna’daki güncel gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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Aslı17/02/2025
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