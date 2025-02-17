Tarihi sarnıçta kaçak masaj salonu skandalı

İstanbul Fatih’te Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yanında bulunan ve 1.500 yıllık geçmişe sahip tarihi sarnıcın, ruhsatsız bir işletme tarafından masaj ve spa salonuna dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı incelemeler sonucunda sarnıcın içine kaçak havuz ve jakuzi eklendiği, alt katlara masaj odaları yapıldığı tespit edildi.

Tarihi sarnıçta masaj salonu

Tarihi yapıya zarar veren bu uygulamaların kaldırılması için Bakanlık, 2022 yılında işletmeye aykırılıkları gidermesi için 6 ay süre tanımış, ancak işletme bu kararı dikkate almamıştı. Bakanlık, 2023 yılında hukuki süreci başlatarak suç duyurusunda bulundu.

Fatih Belediyesi harekete geçti, işletme mühürlendi

Bakanlığın yaptığı başvuruların ardından Fatih Belediyesi ve ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, sarnıçtaki kaçak eklentileri detaylıca inceledi. Yapılan değerlendirmede:

Sarnıcın girişine camdan kaçak ek yapıldığı,

Üst katta 120 cm derinliğinde bir “deneyim havuzu” bulunduğu,

Alt katlarda sauna, hamam ve masaj salonlarının oluşturulduğu belirlendi.

Uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden işletme, Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Aykırılıklar giderilmeden vergi muafiyeti kabul edilmeyecek

Skandalın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, sarnıcın korunması için hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bakanlık, işletmenin vergi muafiyeti talebinde bulunduğunu ancak bu talebin, tarihi yapıya verilen zararlar giderilene kadar değerlendirmeye alınmayacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’daki bu taşınmaz kültür varlığının korunması için 2022 yılında kaldırma kararı verilmiş, 2023 yılında da suç duyurusunda bulunulmuştur. İzinsiz eklemelerin ivedilikle kaldırılması için ilgili kurumlara gerekli uyarılar yapılmıştır. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Tarihi dokuya zarar veren kaçak yapılara tepki

Tarihi bir sarnıcın otel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak ticari bir spa merkezine dönüştürülmesi, hem tarihçiler hem de vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Uzmanlar, kültürel mirasın korunması için daha sıkı denetimlerin uygulanması gerektiğini vurguladı.

İlgili kurumlar, tarihi sarnıcın eski haline dönüştürülmesi ve kaçak yapıların kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor.