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Zelenskiy’den müzakere açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy savaşın kendi topraklarında sürdüğünü vurgulayarak, olası barış müzakerelerine kimin katılacağına Ukrayna’nın karar vermesi gerektiğini söyledi.

Aslı16/02/2025
153 Bir dakikadan az
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy olası barış müzakerelerine kimin katılacağına Ukrayna’nın karar vermesi gerektiğini söyledi.
Seyşeller

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için yapılacak müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy’den ABD’ye davet

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy basın toplantısı düzenledi.

Savaşın Ukrayna topraklarında sürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, barış görüşmelerine katılacak tarafların Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Ülkesinin güvenlik garantileri için yabancı askerlerin Ukrayna’da konuşlandırılması gerektiğini belirten Ukrayna lideri, ABD’yi de bu süreçte yer almaya davet etti.

Zelenskiy’nin açıklamaları, savaşın geleceği ve uluslararası destek konularında dikkat çeken bir çıkış olarak değerlendirildi.

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Aslı16/02/2025
153 Bir dakikadan az
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