Zelenskiy’den müzakere açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi için yapılacak müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy’den ABD’ye davet

Savaşın Ukrayna topraklarında sürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, barış görüşmelerine katılacak tarafların Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Ülkesinin güvenlik garantileri için yabancı askerlerin Ukrayna’da konuşlandırılması gerektiğini belirten Ukrayna lideri, ABD’yi de bu süreçte yer almaya davet etti.

Zelenskiy’nin açıklamaları, savaşın geleceği ve uluslararası destek konularında dikkat çeken bir çıkış olarak değerlendirildi.