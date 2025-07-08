Ümit Özdağ hakkında beraat kararı

2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın açıklamasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının bilgilerini ifşa ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme heyeti, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle beraat kararı verdi.

Suç duyurusu reesen başlatılmıştı

26 Şubat 2020’deki basın toplantısında MİT mensuplarının kimlik ve görevlerine dair açıklamalar yaptığı gerekçesiyle Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Hazırlanan iddianamede Özdağ için 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mütalaada beraat talebi

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre, savcılık mütalaasında suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirtti ve Özdağ’ın beraatini talep etti. Savcı ayrıca, MİT mensuplarının bilgilerini ilk açıklayan kişi ya da kişilerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Ümit Özdağ: Anayasal eşitlik ilkesi hayata geçti

Prof. Dr. Ümit Özdağ, duruşmada yaptığı açıklamada, “Savcının mütalaasında ilk kez Anayasa’nın eşitlik ilkesinin hayata geçtiğini gördüm. Bu benim için çok önemli ve kıymetli” ifadelerini kullandı.

Mahkeme oybirliğiyle beraat kararı verdi

Ankara’da görülen davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti, Özdağ’ın suç unsurlarını taşımayan ifadeleri nedeniyle beraatine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

