Trump, Netanyahu’ya “Gazzeli cehennemi bitirin” dedi

İsrail ile İran arasında varılan son ateşkesi fırsata çevirmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump, Gazze savaşını sona erdirmek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray’da ağırladı. Akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin gündemi, bölgede kalıcı bir barış sağlanmasıydı. Trump, Hamas’ın ABD’nin önerdiği 60 günlük ateşkese olumlu yaklaştığını belirtirken, Netanyahu ise Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini duyurdu.

Ateşkese destek, devlet talebine red

Beyaz Saray’daki görüşmede Trump, “Hamas bu ateşkesi istiyor. Görüşmeye hazır olduklarını söylüyorlar” dedi. Gazze’deki çatışmaların 22’nci ayına girdiğini hatırlatan Trump, İsrail’in de teklife olumlu yaklaştığını belirtti. Netanyahu ise Gazze üzerinde kalıcı güvenlik kontrolünü bırakmayacaklarını vurgulayarak “Evet, bu bir devlet olmayabilir. Umurumuzda değil” ifadesini kullandı.

Trump için Nobel mektubu masada

Netanyahu’nun Trump’a Nobel Barış Ödülü için yazdığı resmi başvuru mektubunu görüşme sırasında sunduğu öğrenildi. Netanyahu, “Trump şu anda bir ülkede, bir bölgede barış inşa ediyor” dedi. Trump’ın Ortadoğu’daki önceliği ise ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkan bu konuda son derece kararlı” açıklamasında bulundu.

Doha’da kritik müzakere trafiği

Gazze savaşına ilişkin yeni bir müzakere turu pazar günü Katar’ın başkenti Doha’da başlamıştı. Görüşmelerde taraflar farklı odalarda yer aldı. Pazartesi günkü temaslarda ise ilerleme sağlanamadığı bildirildi. Hamas heyeti, İsrail’in çekilmesine dair garanti, çatışmaların müzakereler sırasında yeniden başlamamasına yönelik güvence ve BM’nin insani yardımlarının yeniden devreye alınmasını şart koşuyor.

ABD özel temsilcisi devrede

Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un haftanın ilerleyen günlerinde Doha’daki müzakerelere katılması bekleniyor. ABD’nin önerdiği plan, Hamas’ın 60 günlük ateşkes sürecinde 10 canlı rehineyi ve bazı cenazeleri serbest bırakmasını, İsrail’in ise Filistinli tutukluları salıvermesini içeriyor.

Gazze’de can kaybı artıyor

Görüşmeler sürerken, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında pazartesi günü en az 12 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında, savaşta yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir klinikteki altı kişi de bulunuyor. Hamas’ın Ekim 2023’teki saldırısında 1.219 kişi yaşamını yitirmiş, 251 rehine alınmıştı. İsrail’in karşı saldırıları sonucunda ise bugüne kadar 57 binden fazla Gazzeli sivil hayatını kaybetti.

