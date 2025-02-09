Uyuşturucu Suçlaması

Selin Dilmaç Uyuşturucu Ticareti Gerekçesi ile Tutuklandı

Sosyal medyada gösterilerinden kesitler paylaşarak popüler olan ve Vanlı komedyen olarak tanınan Selin Dilmaç, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Evinde 759 gram satışa hazır uyuşturucu bulundu. Gösterilerinde terör mizahı (!) yaptığı iddia edilen Dilmaç’ın, PKK kadrolarındaki kadın teröristlerin varlığıyla övündüğü ve bunu emekçi kadınların temsil mücadelesi olan feminizm ile özdeşleştirdiği gerekçesiyle geniş kesimlerden tepki aldığı biliniyor.

İzzet Çapa, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Selin Dilmaç’ı sert bir şekilde eleştirdi ve onun sahnede yeri olmadığını açıkça beyan etti. İşte o paylaşım:

Selin Dilmaç…

Komedyenmiş.

Ama bırak komedyen olmayı, insan olmanın ne demek olduğunu bile unutmuş.

Çıkmış sahneye, Taksim’de 6 masum insanın canını alan terör saldırısını hatırlatıp şu cümleyi kurmuş:

“Taksim’de bir kadın uzaktan kumandayla bankta oturarak bir bomba patlatmıştı. Çok üzücü bir olaydı. Ama düz bir kadın olarak şöyle düşünmeden edemiyorum: Kadınların terörde bile yer alması gurur verici.”

Bu mu komedi?

Bu mu mizah?

Bu cehaletin, vicdansızlığın ve terbiyesizliğin daniskası be!

Her gün başka bir saçmalığa sinirlenmekten biz tükendik, siz bir bitmediniz!

Mizah zekâ ister.

Sen ise zekâdan, ahlaktan ve empati denen şeyden fersah fersah uzaktasın.

Sen sahneden in, Selin…

Hatta o muazzam (!) esprilerini, orada sana kahkahayla eşlik edenleri de al ve bu toplumun vicdanından çekil git, Selin…

Ama şunu da unutma…

Bu ülkenin şerefli kadınları, senin gibi vicdan yoksunlarına rağmen inadına barışın, eşitliğin ve insanlığın savunucusu olmaya devam edecek!

Gösterilerinde PKK’lı kadın teröristler üzerinden mizah (!) yapan Selin Dilmaç’ın, PKK’nın en büyük gelir kaynaklarından biri olduğu bilinen uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanması, geniş çevreler tarafından ilgi çekici bir tesadüf olarak yorumlandı. bununla birlikte yargılama süreci hala devam ettiğinden, masumiyet ilkesi gereği suçlu muamelesi yapılmaması gerektiğini de önemle hatırlatıyoruz.