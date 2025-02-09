Trump’ın ikinci dönemi İngiltere-ABD ilişkilerini zorluyor

ABD’de Donald Trump’ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturması, İngiltere ile geleneksel “özel ilişki”yi sarsmaya başladı. Başbakan Keir Starmer, Trump yönetiminin ticaret politikaları, NATO baskısı ve Ukrayna savaşına yaklaşımı gibi konulardaki belirsizlikleri karşısında diplomatik ve ekonomik savunma planlarını devreye sokmaya çalışıyor.

İngiltere, Trump dönemine hazırlanıyor

İngiltere’nin Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, Starmer hükümetinin Trump yönetimiyle ilişkileri güçlendirme çabalarında önemli bir rol üstleniyor. Ancak, Trump hakkında geçmişte “dünya için bir tehlike” ifadelerini kullanan Mandelson, şimdi bu sözlerinin “yanlış ve hatalı” olduğunu söylüyor.

İngiltere, ABD ile ilişkilerini sıcak tutabilmek için kraliyet ailesini de diplomatik bir araç olarak kullanmayı planlıyor. Trump, İskoçya’daki golf sahalarına ve İngiltere kraliyet ailesine olan ilgisiyle biliniyor. Daha önce Kraliçe II. Elizabeth tarafından ağırlanan Trump’ın, bir kez daha Birleşik Krallık’a davet edilmesi olası görünüyor.

Ticaret ve NATO konusunda baskı artıyor

Trump yönetimi, Kanada ve Meksika’ya gümrük tarifeleri getireceğini duyurduktan sonra İngiltere’nin benzer yaptırımlardan muaf tutulabileceğini açıkladı. Ancak İngiltere’nin ticaret politikalarını ABD ve Avrupa Birliği arasında dengelemeye çalışması, zor kararlar almasını gerektirebilir.

İngiltere’nin, AB ile daha güçlü ticari ilişkiler kurmayı hedeflemesi, Washington ile gerilimi artırabilir. Ancak, Trump’a yakın bazı İngiliz siyasetçiler, ABD ile bir serbest ticaret anlaşmasının yeniden masaya yatırılması için fırsat kolluyor.

NATO konusunda ise Trump, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini vurgulayarak, bu harcamaların GSYİH’nin en az %5’i olması gerektiğini belirtti. İngiltere şu anda %2,3 seviyesinde olan savunma bütçesini %2,5’e çıkarmayı planlarken, ABD’nin talepleri karşısında daha fazla baskıyla karşılaşabilir.

Ukrayna ve güvenlik endişeleri

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı ABD’nin desteğinin devam etmesini sağlamaya çalışıyor. Ancak Trump yönetiminin Ukrayna konusunda nasıl bir politika izleyeceği belirsizliğini koruyor.

Ayrıca, İngiltere ve ABD’nin içinde bulunduğu “Beş Göz” (Five Eyes) istihbarat paylaşım ağı da Trump döneminde yeniden değerlendirmeye alınabilir. İngiliz yetkililer, ABD’nin yeni istihbarat başkanı olarak atanan Tulsi Gabbard’ın Rusya yanlısı açıklamalarından endişe duyduklarını belirtiyor.

“Beklenmeyeni beklemek zorundayız”

İngiliz yetkililer, Trump yönetimiyle çalışmanın zorluklarını bildiklerini ve olası kriz senaryolarına karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söylüyor.

Uluslararası ilişkiler uzmanı Leslie Vinjamuri, İngiltere’nin büyük belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirterek “Bazı bilinmeyenleri tahmin edebiliriz, ancak asıl sorun bilinmeyen bilinmeyenler. Önümüzdeki yıllar İngiltere’nin diplomatik gücünü ciddi şekilde test edecek” ifadelerini kullandı.

Başbakan Starmer’ın Trump ile nasıl bir denge kuracağı ve İngiltere’nin transatlantik ilişkilerini nasıl yöneteceği önümüzdeki dönemin en kritik sorularından biri olmaya devam edecek.

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