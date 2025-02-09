Sorbonne Üniversitesi, Bulgaristan’daki Etara Köyünü inceleyecek

Fransa’nın Sorbonne Üniversitesi’nden bilim insanları, Bulgaristan’daki “Etara” etnografik köyü ve açık hava müzesinin kültürel mirasını inceleyecek. Araştırma, köyde bulunan somut ve somut olmayan kültürel değerlerin belgelenmesi ve tanıtılması amacıyla yürütülecek.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT’nin haberine göre, Fransız heyet, Etara köyünde teşhir edilen geleneksel zanaatçılık faaliyetlerini mercek altına alacak. Heyet, geleneksel üretim yöntemlerinin günümüz çevre koruma politikalarına nasıl uyarlanabileceğini ve ekolojik üretime nasıl katkı sağlayabileceğini araştıracak.

1964 yılında açılan Etara Açık Hava Müzesi, Balkan Dağları’nda yaşayan halkın geleneksel kültürünü, zanaatçılığını, folklorunu ve geleneklerini yaşatmayı amaçlayan bir merkez olarak biliniyor. Aynı zamanda bölgedeki kültürel mirasın korunması ve tanıtılması açısından önemli bir rol üstleniyor.

Bu projeyle birlikte, Etara köyü ve müzesinin uluslararası bilimsel araştırmalar kapsamında daha fazla tanıtılması ve korunması hedefleniyor.

Etara köyü nerede?

Etara köyü, Bulgaristan’ın Gabrovo şehrine bağlı bir etnografik açık hava müzesidir. Balkan Dağları’nın eteklerinde yer alan bu köy, Bulgaristan’ın geleneksel kültürünü, zanaatlarını ve mimarisini yaşatmak amacıyla kurulmuş özel bir bölgedir. Gabrovo şehir merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktadır.

Etara, 1964 yılında bir etnografik park-müze olarak açılmış ve günümüzde Bulgaristan’ın en önemli kültürel miras alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Burada geleneksel el sanatları, tarihi atölyeler, eski Bulgar mimarisine uygun evler ve folklor etkinlikleri sergilenmektedir.

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