Japonya’da yüksek mahkeme zorla kısırlaştırmanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti

Japonya’nın en yüksek mahkemesi, 1950’li ve 1990’lı yıllar arasında 16 bin 500 engelli insanın zorla kısırlaştırılmasına yol açan yürürlükten kaldırılan öjeni yasasını anayasaya aykırı buldu.

Yargıtay ayrıca, istinafta görülen beş davada yer alan 11 mağdura tazminat ödenmesine de hükümet tarafından karar verdi.

Japonya’da yıllarca tartışılan kanun

Çarşamba günkü çığır açıcı karar, tazminat ve özür talep eden mağdurların on yıllardır verdiği adalet mücadelesine son veriyor.

Yıllar süren davaların ardından 2019’da çıkarılan bir yasayla nihayet hayatta kalan mağdurlara tazminat ödenmesine karar verildi ancak bazıları daha yüksek tazminat için mücadele etmeye devam etti.

Mahkemeye gelen davaların dördünde, merkezi hükümet alt mahkemelerin tazminat kararlarına karşı itiraz etmişti.

Beşinci davada ise iki kadın davacı, alt mahkemenin zamanaşımına dayanarak davalarının reddedilmesine itiraz etmişti.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1948 yılında çıkarılan bir yasa uyarınca, çoğunluğu kalıtsal engelli olan yaklaşık 25.000 kişi, “aşağı” kabul edilen çocuk sahibi olmalarını önlemek için ameliyat oldu.

Japonya hükümeti, 16 bin 500 kısırlaştırma operasyonunun rıza olmadan gerçekleştirildiğini kabul etti.

Yetkililer, diğer 8.500 kişinin ameliyata onay verdiğini iddia etse de avukatlar, o dönemde karşılaştıkları baskı nedeniyle “fiili olarak” ameliyata zorlandıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında yayınlanan bir parlamento raporuna göre, kurbanların yaşları dokuzdan başlıyor .

Kanun 1996 yılında yürürlükten kaldırıldı.



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