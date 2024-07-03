Merih Demiral’a “bozkurt” soruşturması

Türkiye’nin EURO 2024 Son 16 Turu’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından UEFA Merih Demiral’ın gol sevinci hakkında soruşturma başlattı.

EURO 2024 Son 16 Turu’nda Avusturya’yı 2-1 mağlup eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmada Türkiye’nin iki golünü atan Merih Demiral attığı golden sonra “Bozkurt” işareti yaptı.

Merih’in bozkurt işareti yaptığı gol sevinci hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatıldı.

UEFA’dan yapılan açıklamada “Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya’nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral’ın iddia edilen uygunsuz davranışıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Merih Demiral, Avusturya maçının ardından gol sevinci ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum.”

Türkiye çeyrek finalde: 2-1