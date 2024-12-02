Daha önce İstanbul’un ağacı Erguvan hakkında NationaTurk News için bir yazı yazmıştım, bu yazımda ise İstanbul’un çiçekleri hakkında yazacağım zira İstanbul 18. yüzyıl Şairlerinden Nedim’in tarif ettiği gibi, İstanbul, herşeyiyle başka hiçbir şehirle karşılaştırılamayacak kadar eşsizdir, benzersizdir.

Cumhuriyet Dönemi’nin önde gelen edebiyatçılarından Ahmet Hamdi Tanpınar ise İstanbulluları şöyle tanımlamış; “Her İstanbullu, şehrin tüm doğal ve coğrafi güzellikleri sayesinde az çok bir şairdir.”

İki denizi birleştirirken iki kıtayı ayıran simgesel eşsiz manzarası ve tabiatın parçası olarak İstanbul sanatçıların sanatlarına başlamalarına gelişimlerine varoluşlarına ilham veren İstanbul’u tasvir etmenin belki de en güzel yolu İstanbul’u dolu dolu yaşamaktır.

İstanbul’un eşsiz bitki örtüsü; ağaçlar ve çiçekler, tarih boyunca nesilden nesile hayranlıkla izlenen ve aktarılan manzaranın bir parçasıdır ve sanatçılara ilham vermiştir.

İstanbul’un atmosferini gönüllere taşıyan, “İstanbul Çiçekleri” olarak tanımlanan manolya ve erguvan ağaçları, sarmaşık, lale, gül, karanfil, mimoza, leylak, şakayık, kasımpatı ve yasemin gibi çiçekler bahçelerde, korularda sevgiyle yetiştirilir, evlerde vazoları süsler ve İstanbul’un zarafetini simgeler.

Türk tarihinde bir dönem bir çiçek ismiyle anılır; Lale Devri!

Osmanlı Sarayı bu döneme hiçbir zaman Lale Devri demese de tarihçiler ve aydınlar, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın Sultan III. Ahmed’in sadrazamlığı yaptığı 1718-1730 yılları arasındaki dönemi Osmanlı tarihinde “Lale Devri” olarak adlandırırlar.

Bu dönem, çiçeğe hayran olan ve lale bahçelerine ilgi duyan insanları ifade eder. Bu dönem aynı zamanda yoğun savaş dönemleri arasında huzurlu ve müreffeh bir dönem olarak da bilinir.

Başka yerlerde de yetişen ancak İstanbul çiçeği olarak anılması hiç de yadırganmayan çiçekler, ressamların severek resmettiği konulardan biri haline gelmiş ve tüm canlılığıyla tuvallerinde yerini almıştır.

İstiklal Caddesinde bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen bankanın koleksiyonuna dahil ettiği İstanbul Çiçekleri konulu Türk ressamların resimlerinden bazılarını burada paylaşıyoruz.

Metin Yılmaz – NationalTurk