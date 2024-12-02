Joe Biden’dan oğlu Hunter Biden’a af

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, oğluna verilen cezaların haksız ve seçici olduğunu belirterek, Hunter Biden’ı affettiğini duyurdu. Biden, “Göreve başladığım ilk günden beri Adalet Bakanlığı’nın kararlarına karışmamayı taahhüt ettim ve bu sözümü tuttum. Ancak oğlumun yalnızca benim çocuğum olduğu için hedef alındığını görmek üzücüydü” ifadelerini kullandı.

Joe Biden’dan oğlunu affetti

Hunter Biden’a verilen tam ve koşulsuz af, 1 Ocak 2014 ile 1 Aralık 2024 tarihleri arasında işlediği tüm suçları kapsıyor. Bu tarihler arasında Hunter Biden, vergi kaçırma ve silah alırken yanlış beyanda bulunma gibi suçlamalarla yargılanıyordu.

Hunter Biden’ın suçlamaları ve yargılama süreci

Hunter Biden, Eylül ayında federal savcılar tarafından kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmişti. Suçlamalar arasında 1,4 milyon dolarlık vergi borcunu ödememek, lüks harcamalar yapmak ve silah alımında yalan beyanda bulunmak yer alıyordu. Hunter’ın bu suçlardan dolayı 16 Aralık’ta mahkemede ceza alması bekleniyordu.

Ancak Başkan Biden’ın verdiği af, bu yargılamayı tamamen ortadan kaldırdı. Beyaz Saray, af kararının Hunter Biden’ın rehabilitasyon sürecine olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Hunter Biden, yıllardır uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ediyor ve bu durumun davranışlarına etkili olduğu savunuluyor.

Tepkiler ve siyasi yansımalar

Biden’ın bu kararı, Cumhuriyetçi Parti ve bazı Demokratlar arasında sert eleştirilere yol açtı. Özellikle Cumhuriyetçi liderler, Başkan Biden’ı siyasi gücünü kişisel meseleleri için kullanmakla suçladı. Eski ABD Başkanı ve 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adaylarından Donald Trump, kararı “adalet sistemine yapılan büyük bir darbe” olarak nitelendirdi.

Biden ise eleştirilere karşı, oğlunun yargılanmasının siyasi amaçlar taşıdığını ve kararı doğru bir vicdani duruşla aldığını savundu.

Af kararının hukuki ve toplumsal boyutları

Hukuk uzmanları, bu affın ABD başkanlık tarihinde nadir görülen bir örnek olduğunu belirtti. Biden’ın oğluna yönelik tam ve koşulsuz af kararı, gelecekte başkanların kişisel ilişkilere dayalı af yetkilerini kullanma sınırları hakkında yeni bir tartışma başlatabilir.

Ayrıca, Biden’ın bu kararı, kamuoyunda siyasi etik ve aile bağlarının yargıya müdahale ettiği eleştirileriyle uzun süre tartışılacak gibi görünüyor.



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