Celal Şengör Kızıl Goncalar Açıklamasıyla Gündemde

Kızıl Goncalar dizisi gündemdeki yerini koruyor. Celal Şengör Kızıl Goncalar açıklamasıyla tartışmalara dahil oldu ve RTÜK’ün aldığı karara sert tepki gösterdi.

Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri için İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nden 2 mekan için alınan izinlerin iptal edildiği belirtildi.

Geçen hafta yayınlanan ilk bölümüyle tarikat ve cemaatlerin hışmına uğrayan Kızıl Goncalar dizisi gündemdeki yerini koruyor.

Dizinin yapım şirketi Gold Film’in 8 ve 21 Eylül’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nden 2 mekan için aldığı izinler iptal edildi.

Celal Şengör Kızıl Goncalar İçin Mektup Yazdı

Gazeteci Fatih Altaylı ise Prof. Dr. Celal Şengör’ün Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili gelişmelere tepki gösterdiği mektubunu bugünkü köşesine taşıdı.

Şengör’ün mektubu şöyle;

“Sevgili Fatihciğim,

Son günlerde Fox TV’de yayımına başlanan Kızıl Goncalar dizisi dincilerin hücumuna mâruz kalmakta, hakkında — beni hiç şaşırtmayan bir şekilde — RTÜK tarafından soruşturma başlatılmaktadır. Bu hücumun başını tarîkat ve cemaatlerin çektiğini gazetelerde ve televizyon programlarında takib ediyorum. Ama daha önce anlaşma yaptıkları mekânlardan da anlaşmaları feshedilerek kovulduklarını duyunca bende de bıçak kemiğe dayandı. Yapılanların bir kısmı doğrudan anayasamızdaki lâiklik ilkesine karşı oldukları için yasal suç (RTÜK’ünki dâhil!), diğerleri de en basit ahlâk kaidelerini rencide ettikleri için toplumsal birer ayıptır.

RTÜK neye dayanarak soruşturma açmaktadır?

Toplum baskısını bahane ediyorlar: Hangi toplum baskısı?

Aslında, o baskı bir avuç kendini bilmez yobazın baskısıdır. RTÜK bu gibi kişilerin mi emrindedir, yoksa lâik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mi? Soruşturma kararı alan RTÜK’te tek bir tane uygar adam veya kadın yok mudur? Varsa bunlar neden yukarıda belirtilen kararın alındığı toplantıyı terk etmemişlerdir? Daha önce bir programda İbrahim ve Musa “peygamberlerin” tarihi değil mitolojik, yani masalsı karakterler olduğunu söylediğim için o programa da ceza kesmeye kalkmıştı RTÜK.

E sonra ne oldu?

Dediğimi bilimsel olarak isbat edince mahkemece cezadan vazgeçmek zorunda bırakıldılar. Kızıl Goncalar dizisi çok yetenekli oyuncularımızın katkısıyla kanayan bir toplumsal yaraya parmak basmakta, onu halkın gözünün önüne getirmektedir.

Bu diziyi bilhassa Millî Eğitim Bakanımızın seyretmesinde büyük yararlar vardır.

Böyle aydınlatıcı bir diziyi men etmeye hangi kişi veya grubun gücü yeter?

Aslında kendisinden hiç haz etmediğim Bertold Brecht, Galile piyesinde din adamlarının aptallığını, bilimin karşısında nasıl âciz kaldıklarını ortaya koydu diye o oyun yasaklanmalı mıdır?

Tam tersine, bil’akis, o oyun yaygınca oynanmalı ve halka bilimin nasıl savunulması gerektiği, savunulmazsa nelerin olabileceği gösterilmelidir—yazarından çeşitli nedenlerle hiç hoşlanmadığım halde.

Kızıl Goncalar dizisinin reklam panolarına boya atıldığını okudum bugün.

Sayın İçişleri Bakanımız bu korkunç tecavüz ile ilgilenmeyecek midir?

Millî Eğitim Bakanımız umarım okullarda attığı o ürkütücü, milletimizin sonunu getireceği kesin, adımların nerelere varacağını acaba görmekte midir? Eski Türkiye geçti diyor: Bakanımıza hatırlatırım: Eski Dünya da geçti. Bilim ve teknolojinin bu kadar geliştiği bu dünyada, toplumları artık bilim dışı söylemlerle, mitolojilerle, masallarla yönetemezsiniz. İnsanlar eskiden olduğu kadar cahil ve bilinçsiz değiller.

Artık kendimize gelelim. Yoksa sonumuz felâkettir.

Umarım bu kâbustan yakında uyanır da, vicdanı hür, aklı hür, irfanı hür olmasını arzu ettiğimiz gençlerimize içinden kaçmaya çalışacakları değil, içinde huzur içinde yaşayabilecekleri, dış dünyanın imreneceği, müreffeh bir vatan bırakabiliriz; Atatürk öyle yapmamış mıydı?

Sevgilerle,

Celal”

Kızıl Goncalar setinde güvenlik artırıldı

Yeni Şafak’ın ve iktidara yakın tarikatların hedefi haline gelen Kızıl Goncalar dizisine RTÜK inceleme başlattı. Dizi setinde güvenliğin artırıldığı öğrenildi.

FOX TV’DE yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle birlikte bazı kesimlerin hedefi haline geldi. RTÜK diziye inceleme başlattı, dizinin afişlerine saldırı düzenlendi.

10 Haber’den Müge Dağıstanlı, Kızıl Goncalar’ın setinde güvenliğin artırıldığını yazdı. Yazının ilgili bölümleri şöyle:

“Fox’ta ekrana gelen, başrollerini Özgü Namal ile Özcan Deniz’in paylaştığı ‘Kızıl Goncalar’a, RTÜK’e gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldı. Tarikatları konu alan dizinin yapım şirketi Gold Film özetle Dizimiz toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başaran kesime ayna tutması için kurgulandı.

Dizinin İstanbul-Şişli’deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlendi. Sette güvenlik artırıldı. Reytingi de iyi gelen dizinin çekimleri hızla devam ediyor. Bu arada ilk bölümün 15 milyon lirayı bulduğunu belirtelim. Setlere on yıl sonra dönen Özgü Namal bölüm başına 900 bin, yani aylık 3 milyon 600 bin liraya imza attı.”

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