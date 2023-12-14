Fatih Altaylı: Fatih Erbakan’ın Yaptığı Pazarlık mı Şantaj mı?

Dün siyasette önemli görüşmeler vardı. Gazeteci Fatih Altaylı Fatih Erbakan – Recep Tayyip Erdoğan ve CHP – DEM görüşmelerini yazdı.

Dünün en önemli siyasi görüşmesinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in DEM eş başkanları ile yaptığı görüşme değil, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile yaptığı görüşme olduğunu savunan Altaylı, “Fatih Erbakan’ın partisi, genel seçimlerde, büyük umutlarla kurulan Gelecek ve DEVA partilerinden daha fazla oy almayı başardı ve 3 puana yakın bir oranı sandıktan çıkardı. Ancak sandıktaki bu başarısını, milletvekili sayısına çeviremediği de açıktı.” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı Fatih Erbakan yazısına şöyle devam etti:

“Genel seçim öncesi pazarlıklarda YRP, iktidar partisinden 5 milletvekilliği ile yetinmek zorunda kalırken, YRP kadarı bırakın oyu olup olmadığı meçhul DEVA CHP’den 15, Gelecek ve Saadet ise 10’ar milletvekilliği koparmıştı.

YRP’nin 5 milletvekili sayısı, esamisi okunmayan Demokrat Parti’nin CHP’den aldığı 3 milletvekili kadardı neredeyse. Ve şimdi Türkiye iktidar partisi açısından kritik bir yerel seçime gidiyor.

AKP, 2019 yılında kaybettiği İstanbul’u ve Ankara’yı ve hatta Antalya’yı geri almak istiyor. Ancak iş o kadar kolay değil. İstanbul’da İmamoğlu AK Parti’nin tüm adaylarına karşı önde görünüyor. Ankara’da ise Yavaş aynı durumda.

Tek çare diğer partilerin adaylarının dengeyi değiştirmesi. Bu yüzden de iktidar, HDP ya da yeni adıyla DEM’in aday çıkarmasını sağlamaya çalışıyor. Başak Demirtaş’ın DEM’in adayı olması halinde 10 puan civarında bir oy alabileceği ve dengeyi İmamoğlu aleyhine bozabileceğini hesaplıyor.”

Erbakan’ın da hesap kitap bildiğini yazan Altaylı, “Doktoralı bir mühendis. O da iktidar partisinin İstanbul’daki sıkışık hesabının farkında. Ve Yeniden Refah’ın İstanbul’daki oyu 4 puan civarında. O da “Biz de İstanbul’da aday çıkarırız” diyor. Bu durumda, AK Parti DEM’n aday çıkarması ile kazandığı avantajı kaybeder. Erbakan da bunu biliyor, kuyruğundan yakaladığı iktidardan İstanbul dışında birkaç belediyeyi ve İstanbul’da da birkaç ilçeyi talep ediyor.” diye yazdı.

Altaylı yazısını “Bir anlamda, genel seçimde partisinin yediği kazığı telafi etmek istiyor. Bazıları buna “şantaj” diyor. Ben ise “siyaset” diyorum.” sözleriyle tamamladı.

Fatih Altaylı YDA’ya “Çekilen Kıyakları” Yazdı

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