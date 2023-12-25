Fabbriche di Careggine: 2024’te yine ortaya çıkacak, milyonlarca ziyaretçi bekleniyor

Fabbriche di Careggine, İtalyan Atlantis’ine benziyor. Bir zamanlar yüzlerce sakinin yaşadığı köy, onlarca yıl önce sulara gömülmüştü.

Ancak tek özel özelliği bu değil. Çünkü arada sırada Fabbriche di Careggine yeniden ortaya çıkıyor. Gelecek yıl 30 yıldan fazla bir süre sonra ilk kez tekrar gerçekleşecek!

Fabbriche di Careggine köyü, Toskana’nın Lucca ilinde, Pisa’nın yaklaşık bir buçuk saat kuzeyinde yer alıyor.

Köyün tarihi çok eskilere dayanıyor: Yakınlardaki Monte Tambura dağından demir çıkaran demirciler 13. yüzyılın başlarında şehre yerleşmişler.

Fabbriche di Careggine, 17. yüzyılda İtalya’nın en önemli demir üretim alanlarından biri haline geldi ve komşu Vagli di Sotto belediyesinin web sitesinde belirtildiği gibi, 1900’lerin başında kasaba aynı zamanda mermer ticareti de yapıyordu.

Ancak sadece 40 yıl sonra bölge sakinleri evlerini terk edip Vagli di Sotto’ya taşınmak zorunda kaldı.

Çünkü 96 metre yüksekliğinde devasa bir barajın inşa edilmesiyle Fabbriche di Careggine’in tamamı, şu anda Toskana’nın en büyük rezervuarı olan Vagli Gölü’nün suları altında kaldı.

Fabbriche di Careggine: Köyün görünümü ilgi odağı oldu

Ancak Fabbriche di Careggine sonsuza kadar kaybolmadı. Köy 1953’te sular altında kalmasından bu yana dört kez yeniden ortaya çıktı.

Bunun basit bir nedeni var: Rezervuarın bakımı yapılırken işçiler suyu tahliye ediyor.

Daha sonra 1590 yılında inşa edilen San Teodoro kilisesinin de aralarında bulunduğu orta çağ kalıntıları yeniden görünür hale geliyor.

Şu ana kadar su 1958, 1974, 1983 ve en son 1994 yıllarında serbest bırakıldı. O dönemde köyün görünümü ilgi çekici hale geldi; 1994 yılında İtalyan dergisi Dove’a göre bir milyon kişinin burayı ziyaret ettiği söyleniyor.

Başlangıçta barajın on yılda bir bakıma tabi tutması planlanıyordu ancak Fabbriche di Careggine’in en son görülmesinin üzerinden neredeyse 30 yıl geçti.

Gelecek yıl nihayet tekrar gerçekleşecek!

Yerel haber portalı ” Intoscana “ya göre hayalet köyün 2024 baharında yeniden gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Barajın başlangıçta 2016 yılında boşaltılması planlanıyordu ancak bu tarih, korona salgınının yanı sıra bölgede devam eden su kıtlığı ve düşük yağış nedeniyle defalarca ertelendi.

Fabbriche di Careggine’in önümüzdeki baharda yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağını ve binaların 1994’ten bu yana suda ne kadar değiştiğini görmek ilginç olacak.

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