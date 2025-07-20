Coldplay konserindeki görüntüler istifa getirdi

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Coldplay konserinde yaşanan ve sosyal medyada hızla yayılan olay, teknoloji şirketi Astronomer’ın üst yönetimini sarstı. Konserde kameralara yansıyan bir çiftin utangaç tepkisi, grubun solisti Chris Martin’in sahnede yaptığı yorumlarla birlikte kamuoyunun ilgisini çekerken; görüntülerdeki erkek izleyicinin Astronomer CEO’su Andy Byron olduğuna dair iddialar sonrası şirket içinde kriz patladı.

CEO önce izne ayrıldı, sonra istifa etti

16 Temmuz’da Gillette Stadyumu’nda gerçekleşen konserde yaşananlar, 18 Temmuz Cuma günü Byron’un görevden uzaklaştırılmasıyla sonuçlandı. Astronomer sözcüsü, geçici olarak kurucu ortak ve Ürün Direktörü Pete DeJoy’un CEO’luk görevini üstlendiğini duyurdu. 19 Temmuz Cumartesi günü ise şirket, Byron’un resmen istifa ettiğini ve yönetim kurulunun bu istifayı kabul ettiğini açıkladı.

“Liderler örnek olmalıydı” açıklaması

Astronomer, yaptığı resmi açıklamada “Kurulduğumuz günden bu yana benimsediğimiz değerler ve kültür bizim önceliğimizdir. Liderlerimizden hem davranış hem de hesap verebilirlik açısından örnek olmaları beklenir. Bu hafta bu standart karşılanmadı” ifadelerine yer verdi.

Şirket ayrıca, “CEO arayışımızı başlatıyoruz. Ancak bu süreçte müşterilerimize veri ve yapay zeka alanındaki en zorlu sorunlarında destek olmaya devam edeceğiz” diyerek faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini vurguladı.

Coldplay sahnesinde olay olmuştu

Sosyal medyada viral olan görüntülerde, bir adamın bir kadına sarıldığı ve kameraların kendilerini çektiğini fark ettikleri anda utangaç bir şekilde başlarını çevirdikleri görüldü. Coldplay solisti Chris Martin de sahneden “Ya kaçamak yapıyorlar ya da çok utangaçlar” sözleriyle çifte takıldı. Konser sonrası sosyal medyada hızla yayılan video, Astronomer şirketinin üst düzey yöneticilerinin etkinlikte olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

Soruşturma, geciken istifa ve tartışmalar

Astronomer, LinkedIn üzerinden yaptığı ilk açıklamada konuyla ilgili resmi soruşturma başlattığını belirtmişti. Ancak Axios’un haberine göre, şirketin kamuoyuna geç açıklama yapmasının nedeni, Byron’un istifasının gecikmesi ve çıkış paketi pazarlıklarıydı.

Öte yandan şirket, video hakkında dolaşan bazı spekülasyonların yanlış olduğunu ve görüntülerdeki diğer kişilerin çalışanları olmadığına dair açıklamalarda bulundu.

