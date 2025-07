Katy Perry sahnede ölümden döndü

Dünyayı dolaşan “Lifetimes Tour” kapsamında sahne alan Katy Perry, 18 Temmuz Cuma akşamı San Francisco’daki Chase Center konserinde korku dolu anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı, “Roar” şarkısını söylerken üzerine oturduğu uçan kelebek platformunun kabloları gevşedi ve Perry ile birlikte platform birkaç metre aşağı düştü.

Katy Perry sahnede düştü

Konser sırasında yaşanan bu beklenmedik kaza, seyircilerin paniklemesine neden olurken, Perry platformda dengesini sağladıktan sonra seyircilere iyi olduğunu işaret ederek şarkıya devam etti: “And you’re going to hear me roar / Louder than a lion…”

O anlara tanıklık eden bir seyirci sosyal medyada, “Az kalsın Katy’yi kaybediyorduk” yorumuyla paylaştığı videoda Perry’nin düşerkenki korkulu yüz ifadesi dikkat çekti. Video kısa sürede binlerce görüntülenme aldı, hayranları ise Perry’nin profesyonelliğine ve cesaretine övgüler yağdırdı.

Konserin ardından Katy Perry, Instagram hesabından platformdan düşerken çekilen bir görüntüsünü paylaştı ve üzerine “Good Night San Fran” notunu yazdı.

Ancak bu olay, Perry için zorlu geçen birkaç ayın yalnızca son halkasıydı. Tur, izleyicilerden gelen olumsuz eleştirilerle sarsılırken; Katy Perry ve uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Orlando Bloom’un ayrıldıkları da doğrulandı. Çiftin yaptığı açıklamada, “Ortak önceliğimiz kızımız Daisy Dove’u sevgi, istikrar ve karşılıklı saygı içinde büyütmek” ifadelerine yer verildi.

Perry ve Bloom, 2016 yılında tanışmış ve 2017’de kısa bir ayrılığın ardından tekrar bir araya gelmişti. Perry daha önce verdiği bir röportajda ilişkinin ilk döneminde duygusal olarak hazır olmadığını itiraf etmişti.