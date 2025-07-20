Almanya’da havai fişek faciası: 19 yaralı

Almanya‘nın batısındaki Düsseldorf kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Rheinkirmes etkinliğinde havai fişek gösterisi faciayla sonuçlandı. Cuma gecesi yapılan gösteri sırasında, havai fişeklerin yer seviyesinde patlaması sonucu 19 kişi yaralanırken, dört kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Almanya’da panik anları

Olay, kentin tarihi bölgesinin karşı kıyısında, Ren Nehri kenarında kurulan şenlik alanında meydana geldi. Yerel saatle gece geç saatlerde başlayan havai fişek gösterisi, teknik bir arıza nedeniyle kontrol dışına çıktı. Görüntülerde, fişeklerin alçaktan ve kalabalığın bulunduğu noktaya çok yakın şekilde patladığı görülüyor.

Yaralılar arasında çocuk da var

Yerel basında yer alan haberlere göre, yaralananlar arasında bir çocuk da bulunuyor. Düsseldorf İtfaiyesi’nin olay yerine hızla müdahale ettiği, sağlık ekiplerinin alanda hazır beklediği bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Etkinliğin organizatörlerinden Peter Dietlmaier, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Yaşanan kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaralıların ve ailelerinin yanındayız. Hepsine acil şifalar diliyoruz” dedi. Dietlmaier, olayın ardından şenliğin o günkü programının iptal edildiğini, gelecek yılki havai fişek gösterisinin yapılıp yapılmayacağına dair kararın daha sonra verileceğini belirtti.

Köklü geleneğe gölge düştü

Yaklaşık 10 gün süren Rheinkirmes, Almanya’nın en büyük açık hava eğlencelerinden biri olarak biliniyor. 1316 yılına kadar uzanan köklü geçmişiyle St. Sebastianus Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte lunaparklar, drone gösterileri ve çeşitli sahne performansları yer alıyor.

