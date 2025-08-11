ABD’de eve düşen gök taşı, Dünya’dan daha yaşlı çıktı

ABD’nin Georgia eyaletinde haziran ayında gündüz vakti gökyüzünde ilerleyip bir evin çatısını delen gök taşının yaşı, yapılan incelemelerle ortaya çıktı. Georgia Eyalet Üniversitesi’nin analizine göre, “McDonough” adı verilen gök taşı yaklaşık 4,56 milyar yıl önce oluştu ve bu da onu Dünya’dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı kılıyor.

Gök taşının yolculuğu

NASA, 26 Haziran’da Georgia semalarında görülen parlak ateş topunun patlayarak geniş bir alana yayıldığını doğruladı. Henry County’deki McDonough kentinde bir evin çatısını delen gök taşının parçaları bilim insanlarına teslim edildi.

Bilimsel inceleme

Georgia Üniversitesi’nden Jeolog Scott Harris ve ekibi, optik ve elektron mikroskobu kullanarak gök taşının bir kondrit olduğunu tespit etti. Kondritler, NASA’ya göre en yaygın taşsı gök taşı türü. Analizler, cismin yaklaşık 4,56 milyar yıl önce oluştuğunu ortaya koydu.

Ev sahibi halen parça buluyor

Evin sahibi, çarpma olayından haftalar sonra bile etrafta gök taşına ait küçük parçalar bulmaya devam ettiğini söyledi.

Georgia’da nadir ama artan olaylar

McDonough gök taşı, Georgia’da bugüne kadar kayıtlara geçen 27. gök taşı oldu. Harris, bu tür olayların geçmişte onlarca yılda bir görüldüğünü, ancak son 20 yılda daha sık yaşandığını belirterek, modern teknolojinin ve halkın ilgisinin daha fazla gök taşının bulunmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Gelecekteki riskler

Harris, gök taşının bileşimi ve hızıyla ilgili bulgularını yayımlamayı planlıyor. “Bir gün büyük bir cismin çarpma ihtimali var ve bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Eğer buna karşı önlem alabilirsek, almak isteriz.” dedi.

