Temmuz 2023 Enflasyon Oranları Açıklandı

TÜİK’e göre temmuzda aylık enflasyon yüzde 9,49, yıllık enflasyon yüzde 47,83 oldu. ENAG ise temmuz 2023 enflasyon verilerini aylık yüzde 13,18, yıllık yüzde 122,88 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

Temmuz 2023 Enflasyon Beklentileri

Haziran ayında TÜFE yüzde 3,92, yıllık ise yüzde 38,21 olmuştu. Aylık enflasyonda temmuz 2023 enflasyon oranı son 18 ayın zirvesini gördü. Yıllık enflasyonda ise 8 aydır devam eden düşüş sona erdi.

Ekonomistlerin temmuz ayı beklentisi, Reuters anketinde aylık yüzde 9,1, yıllık yüzde 47,3 olmuştu. Anadolu Ajansı’nın anketinde ise beklentiler aylık yüzde 9,07, yıllık yüzde 47,27 olmuştu.

ENAG: Temmuz 2023 Enflasyon Oran 13,18

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verileri ise her zamanki gibi TÜİK’ten yüksek çıktı. ENAG temmuz 2023 enflasyon oranını yüzde 13,18, yıllık ise yüzde 122,88 olarak duyurdu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un temmuz enflasyonunun aylık yüzde 9,84, yıllık yüzde 63,76 olduğunu açıklamıştı.

Türk-İş’e göre temmuzda gıda enflasyonu aylık yüzde 12,38, yıllık yüzde 70,44 olmuştu.

Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (Cefis) temmuzda gıda enflasyonunu aylık yüzde 15,3, yıllık yüzde 70,3 olarak hesaplamıştı.

Cefis’in yüzde 15,3, Türk-İş’in yüzde 12,4, Enag’ın yüzde 14,7 hesapladığı temmuzdaki aylık gıda enflasyonunu TÜİK yüzde 7,7 hesapladı.

Oteller ve Lokantalar Artışta Zirvede

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre 2022’nin temmuz ayına göre son bir yılda en fazla artışın yaşandığı ana grup oteller ve lokantalar oldu. Söz konusu sektörde enflasyon yüzde 82,62 olarak açıklanırken, yüzde 19,31 olarak hesaplanan artışla konut en az artış gösteren grup oldu.

2023 temmuz enflasyon rakamlarına göre bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim olurken en yüksek grup ise yüzde 17.75 ile ulaştırma.

Gıda Enflasyonu Yüzde 60!

TÜİK’e göre, temmuzda gıda enflasyonu yüzde 60,72 oldu. Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Temmuz ayının zam şampiyonu ise akaryakıt ve yağlar oldu. Bir önceki aya göre temmuzda fiyatı en çok artan temel madde yüzde 29,04’lük oranla kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu. Bu kategoride sebze yüzde 20,11’lik artışla ikinci, oteller yüzde 18,71 artışla üçüncü oldu.

TÜİK, geçen yıl madde sepetindeki ürün ve hizmetlerin fiyatlarını açıklamayı durdurmuştu ve mahkeme kararına rağmen sansüre devam ediyor.

Nisan Enflasyonu Açıklandı! TÜİK ve ENAG Arasında Yine Uçurum Var

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Mehmet Şimşek: Enflasyonda Düşüş 2024’te

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in açıkladığı temmuz 2023 enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.

Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz.

Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir.”

Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.

Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 3, 2023

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

