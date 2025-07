Londra’da soğuk rüzgar: Brigitte Macron, eşinin elini geri çevirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Londra’ya gerçekleştirdikleri üç günlük resmi ziyaretin daha ilk anlarında kamuoyunun dikkatini çeken bir sahneye imza attı. Brigitte Macron’un eşinin uzattığı eli tutmaması sosyal medyada hızla gündem olurken, çiftin daha önce Vietnam ziyaretinde yaşadığı benzer bir görüntü yeniden hatırlandı.

Uçaktan inişte gerilim

Macron çifti, Londra’daki Kraliyet Hava Üssü Northolt’a indiklerinde kameralar her zamanki gibi an be an kayıttaydı. Cumhurbaşkanı Macron, uçaktan iniş sırasında eşi Brigitte’e yardımcı olmak amacıyla elini uzattı. Ancak Brigitte Macron, eşiyle göz göze gelmek yerine iniş merdiveninin korkuluğuna tutunmayı tercih etti.

İnişin ardından çift kısa bir şekilde konuştu ve Brigitte Macron’un eşine yönelttiği gülümseme objektiflere yansıdı. Çifti, İngiltere Veliaht Prensi William ve eşi Kate Middleton karşıladı.

Mayıs ayında da benzer anlar yaşandı

Bu yeni sahne, Mayıs ayında Vietnam ziyaretinde yaşanan tartışmalı anları hatırlattı. Hanoi’ye inişleri sırasında Brigitte Macron’un eşinin yüzüne doğru elleriyle ittiği anlar kameraya yansımış, olay uzun süre sosyal medyada tartışılmıştı.

Macron, o görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, “Eşimle şakalaşıyor, birbirimizi takılıyorduk. Bu videodan bir kıyamet senaryosu çıkarılması gerçekten abartılı” demişti. Elysee Sarayı da yaşananları, “Başkan ve eşi, seyahatin başlamasından önce son bir kez rahatlayıp şakalaşıyorlardı” sözleriyle savunmuştu.

Gözler Macron çiftinin üzerinde

Macron çiftinin evliliği uzun süredir kamuoyunun merceği altında. Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme gelirken, özellikle son aylarda kamuya açık alanlarda yaşanan bu tür anlar Fransa’da ve uluslararası basında büyük yankı uyandırıyor.

2007 yılında evlenen çiftin ilişkisi, Macron’un henüz bir öğrenci olduğu dönemde tanışmalarıyla başlamıştı. Brigitte Macron, o yıllarda Emmanuel Macron’un okul öğretmeniydi.