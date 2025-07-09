Carlo Ancelotti’ye 1 yıl hapis cezası

Futbol dünyasının en çok kupa kazanan teknik direktörlerinden Carlo Ancelotti, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yargılandığı İspanya’da cezadan kurtulamadı. Mahkeme, 2014 yılında Real Madrid’i çalıştırdığı döneme ait gelirlerini eksik beyan ettiği gerekçesiyle Ancelotti’yi hapis ve para cezasına mahkûm etti.

Vergi suçlamasında karar çıktı

İspanyol yargısı, 66 yaşındaki Ancelotti’nin devlet hazinesini yaklaşık 1 milyon Euro zarara uğrattığına hükmetti. Savcılık, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan iki ayrı vergi suçu için toplam 4 yıl 9 aya kadar hapis istemişti. Mahkeme, 2014 yılına ilişkin suçlamayı kabul etti ancak ceza 1 yıl olarak verilip ertelendi.

Ancelotti’nin 2015 yılına dair suçlamalardan ise beraatine karar verildi. Mahkeme, söz konusu gelirlerin imaj haklarından kaynaklandığını ve suç unsuru taşımadığını belirtti.

Şirketler üzerinden gelir gizleme iddiası

İddianamede, Ancelotti’nin gelirlerini Virgin Adaları’nda bulunan ve ekonomik faaliyeti olmayan bir şirket üzerinden aktardığı belirtildi. Savcılık, bu yöntemin bilinçli şekilde vergi kaçırma amacı taşıdığını öne sürdü. Ancelotti ise kendisini “danışmanlarının yönlendirmelerine uyduğu” şeklinde savundu.

Daha önce Messi, Ronaldo ve Mourinho da yargılanmıştı

İspanya’da son yıllarda birçok dünyaca ünlü futbolcu ve teknik direktör benzer suçlamalarla yargılandı. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho gibi isimler de vergi kaçırma davalarında ceza aldı; ancak cezalar ertelendiği için hapis yatmadılar. Ancelotti de bu listeye eklenmiş oldu.

Carlo Ancelotti’ye Brezilya görevi sonrası karar çıktı

Real Madrid’den ayrıldıktan sonra Brezilya Milli Takımı’nın başına geçen Ancelotti, 2024-25 sezonunu kupasız tamamlamıştı. Şu anda Brezilya’da görev yapan Ancelotti’nin cezası, sabıkasız oluşu ve İspanya’da yaşamaması nedeniyle infaz edilmeyecek.

