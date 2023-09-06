Magazin
Nazan Öncel Hastanelik Oldu! “Sigarayla Vedalaştık”
Pop müziğin ünlü isimlerinden Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı. Sanatçı tansiyonunun yükseldiğini ve bayıldığını söyledi.
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel, sosyal medya paylaşımda, “Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Tansiyon 22’yi gördü. Sigarayla da vedalaştık” dedi.
Türk pop müziğinin deneyimli isimlerinden Nazan Öncel, sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Hastaneden çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Öncel şu ifadeleri kullandı:
“Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık.”
Yorum yazabilmek için oturum açmanız gerekir.