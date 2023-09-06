Nazan Öncel Hastanelik Oldu! “Sigarayla Vedalaştık”

Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel, sosyal medya paylaşımda, “Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Tansiyon 22’yi gördü. Sigarayla da vedalaştık” dedi.

Türk pop müziğinin deneyimli isimlerinden Nazan Öncel, sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Hastaneden çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Öncel şu ifadeleri kullandı:

“Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık.”

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