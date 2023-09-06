Wagner Grubu Terör Örgütü İlan Ediliyor

Wagner Grubu, Ukrayna da dahil olmak üzere yıllardır Rusya’nın çıkarları uğruna mücadele ediyor. İngiliz hükümeti, işkence ve cinayet olaylarına karıştığını ve paralı askerleri terörist grup olarak sınıflandırmak istediğini açıkladı.

İngiliz hükümeti, Rus paralı asker grubu Wagner‘i terör örgütü ilan etmek istiyor. İçişleri Bakanlığı’na göre, buna ilişkin bir yasa tasarısı Londra’daki Parlamentoya sunulacak.

Bu, paralı asker grubuna üye olmayı ve desteği ceza gerektiren bir suç haline getiriyor ve varlıklarına el konulabiliyor.

İçişleri Bakanı Suella Braverman, “Wagner, Vladimir Putin’in yurtdışındaki Rusya’sının askeri aracı olarak işlev gören şiddet içeren ve yıkıcı bir örgüttür” dedi.

Özel ordunun yağma, işkence ve barbarca cinayetlere karıştığı söyleniyor.

Braverman, “Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika’daki operasyonları küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor. Onlar teröristtir, açık ve net.” diye konuştu.

Braverman’ın hareketi, Avam Kamarası Dışişleri Komitesi’nin Temmuz ayında aldığı tavsiyenin ardından geldi. Komite, hükümeti Wagner’in oluşturduğu tehlikeyi küçümsemekle suçladı.

Londra zaten Prigozhin’e yaptırım uyguladı

Wagner’e, birkaç hafta önce Rusya’da bir uçak kazasında ölen işadamı Yevgeny Prigozhin komuta ediyordu.

Grup, Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının başlamasından bu yana önemli bir rol oynadı.

Savaş suçlarıyla suçlanıyor; diğer ülkelerde de, örneğin görev yaptığı Afrika’da.

İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşına karıştıkları için Prigozhin’in kendisine ve bazı önemli komutanlarına zaten yaptırımlar uygulamıştı.

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