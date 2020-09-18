Şarkıcı Halil Sezai tutuklandı

Şarkıcı Halil Sezai Tuzla’da 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç‘i darbettiği gerekçesiyle ifade vermişti.

Tekrar ifadeye çağrılan Halil Sezai, “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklandı.

Halil Sezai’nin hakimlik ifadesi

Halil Sezai hakimlikte verdiği ifadesinde, olayın yönetmen Murat Aytar Ağırlar ile Hüseyin Meriç arasında yaşanan husumetten kaynaklandığını savundu.

Villada yemek programı çekimi yaptıklarını anlatan şarkıcı, tutulan 4. villaya dekor yaptırıp çekim yapmaya başlayınca tacizlerin başladığını, Hüseyin Meriç‘in çeşitli şekillerde çekim yapmalarına engel olduğunu öne sürdü.

Bu nedenle yeni bir yer arayışına girdiklerini, olay günü Hüseyin Meriç ile bir kez daha görüşmek üzere villasına gittiklerini dile getiren Halil Sezai, şunları kaydetti:

“Hatta bu amaçla yolda çiçek aldım. Olay öncesinde bir önceki günden aldığım alkolün etkisi halen vardı.Hüseyin Meriç‘in evine gittiğimizde 4 villanın da ortak bahçesinden geçtik. Ancak konutun içine girmedik. Ben o sırada eskiden onunla masalarda sohbetimizdeki şakalaşmalardan mülhem olarak bahçeden odun almak istedim. Amacım bununla Meriç’e ‘Odun mu olalım, yoksa çiçek mi olalım, aramız nasıl olsun?’ diye takılmaktı. Tümüyle espri amaçlıydı. Bu odunla asla müştekiye vurmadım.”

Halil Sezai, Hüseyin Meriç’e seslendiğinde kendisine küfür ettiğini, olayın şokuyla bir an durakladığını ve aralarında itiş kakış olduğunu ama Meriç ‘e vurmadığını, vurma olayı daha sonra dışarıda yaşandığını anlattı.

“Bahçede vurduğumu hatırlamıyorum. Ancak sokakta ağır küfürleri devam ettiği için yapmamam gereken şeyleri yaptım. Kendime yakıştıramıyorum. Yaptığım hayvanlıktı. Gerek böyle bir eylemle yaraladığım için gerekse müştekinin durumunu göz önünde bulundurduğumda yaptığımı tasvip etmiyorum. Pişmanım. O an yaptığım şey bir öfke patlaması gibiydi. Görüntüye yansımayan yerlerde müştekinin bana saldırıları da oldu.”

Halil Sezai, Hüseyin Meriç ile arasında yaşanan ezan diyoluğunu da değinerek, “Ben hiçbir şekilde ezan ve dini kavramlarla kavga etmem. Konserlerimde ezana saygım nedeniyle ara vermiş biriyim.” dedi.

Şarkıcı, kararın ardından Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.