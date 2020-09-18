Bitlis’te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu

Bitlis’te 747 askeri katılımla Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başlatıldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Yıldırım-12 Beşyanak Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, ve Özel Harekat ile Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 44 tim görev aldı.

Terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yurt içinde yürütülen ve 13 Temmuz’da başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda ayrıca 38 iş birlikçi yakalandı, 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.