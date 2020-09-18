Ehliyetlerde yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Eylül’den itibaren sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenebileceğini duyurdu.

Soylu, 21 Eylül’den itibaren yeni tip sürücü belgelerinin, yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacağını bildirdi.

Soylu “Nüfus Müdürlükleri’nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak. “ ifadelerinde bulundu.