Önemli zincir marketler arasında yer alan Migros, ‘Sanal Market’ uygulamasıyla uzun yıllardır online alışveriş hizmeti sunuyor. Pandemi sürecinde ise online alışverişe duyulan ilgi arttı. Tüketiciler hem hesaplı hem de güvenilir yerlerden market siparişlerini oluşturmak istiyor. Son bir yıldır salgının etkisiyle pek çok market ve marka online alışverişe geçti. Bu sebeple tüketiciler yıllardır güvenle alışveriş yaptığı markaları tercih ediyor. Peki, Migros’tan eve nasıl sipariş verilir?

Migros en yakın mağaza

Türkiye’de koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar uygulanıyor. Migros mağazaları hafta içi 20.00’ye kadar hafta sonu ise 17.00’ye kadar hizmet veriyor. Size en yakın marketin nerede olduğunu Migros web sitesinden öğrenebilirsiniz.

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Migros online alışveriş nasıl yapılır?

Migros kaliteli ve taze ürünleriyle müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Migros Sanal Market’ten alışveriş oluşturmak istiyorsanız web tarayıcınızı ya da uygulamayı kullanabilirsiniz. Cep telefonlarınıza uygulama mağazalarından Sanal Market’i ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Migros kampanya

Marketler neredeyse her gün faklı ürünlerde kampanyalar düzenliyor. Kampanyaları ürünlerden haberdar olmak için uygulamayı sık sık kontrol edebilirsiniz. Sanal Market üyeliği olanlara ise kampanyalar Sms ya da e posta ile iletilebiliyor.

Migros kataloğu

Pek çok market haftalık kataloglar yayımlayarak müşterilerin ürünler ve fiyatlar hakkında bilgi almasını sağlıyor. Migros kataloğuna web site ya da uygulama üzerinden hızlıca ulaşabilirsiniz.

Migros telefon numarası

Migros mağazaları ya da Sanal Market’ten alışverişi yapanlar ürünlerle ilgili sorun yaşadıklarında çağrı merkezine nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Migros’a 444 10 44 nolu telefondan ulaşmanız mümkün.

Migros tarifler

Yemek tarifi arayanlar Migros’un pratik lezzetlerini nasıl izleyebileceklerini araştırıyor. Migros web sitesi ya da youtube kanalı üzerinden Migros’un yemek tarifi videolarına ulaşabilirsiniz.

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