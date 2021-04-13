Orhan Pamuk’tan Atatürk açıklaması

Orhan Pamuk hayranlarının merakla beklediği Veba Geceleri kitabı kısa bir süre önce okuyucuyla buluştu. Son günlerde ise Veba Geceleri kitabında Orhan Pamuk’un Atatürk’ü eleştirdiği ifade ediliyor. Konu hakkında Yapı Kredi Yayınları ve Orhan Pamuk’tan açıklama geldi.

YKY’den yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Orhan Pamuk’un Veba Geceleri romanında Atatürk’ü küçük düşürücü ifadelere dair iddia ve yorumların gerçeği yansıtmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Yayınevimiz tarafından yayımlanan Orhan Pamuk’un Veba Geceleri romanında Atatürk’ü küçük düşürücü ifadelerin yer aldığına dair iddialar tamamen asılsızdır. Veba Geceleri kitabında yer alan Kolağası Kâmil karakteri, romanın geçtiği ‘hayali’ Minger adasının tüm vatandaşları tarafından bir halk kahramanı ve kurtarıcı olarak görülmektedir” denildi.

Yazar Orhan Pamuk ise “Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri’nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk’e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır. Kitabı okuyanların göreceği gibi Kolağası Kâmil halkın sevdiği, her şeyiyle olumlu bir kahramandır” açıklamasında bulundu.

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