Beyaz Saray’da kavga çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü’nün ilk vukuatı değil

Amerika Birleşik Devletleri‘nde Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Renee Good’un ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ajanı tarafından öldürülmesi ülke çapında protesto ediliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in son basın toplantısında bu konuyla ilgili The Hill’in muhabiri Niall Stanage ile yaşadığı tartışma dikkat çekti:

Leavitt ile gazeteci arasında şu diyalog yaşandı:

KAROLINE LEAVITT: “Renee Good neden, ne yazık ki ve trajik bir şekilde, öldürüldü?”

MUHABİR: “Benim fikrimi mi soruyorsunuz? Çünkü bir ICE ajanı pervasızca davrandı ve onu haksız yere öldürdü.”

KAROLINE LEAVITT: “Anladım. Yani sol görüşlü, taraflı bir muhabirsiniz.”

“Sen solcu bir tetikçisin. Gazeteci değilsin; bu odada gazeteci gibi davranıyorsun… Solcu bir aktivistsin.”

“Gerçekleri haber yapmalısınız… ICE’nin bu ülkeden sınır dışı etmeye çalıştığı yasadışı göçmenlerin elinde kaç Amerikan vatandaşının öldürüldüğüne dair rakamlarınız var mı? Bahse girerim yok… Bahse girerim Laken Riley’i, Jocelyn Nungaray’ı veya bu ülkede yasadışı göçmenlerin elinde öldürülen tüm masum Amerikalıları hiç okumadınız bile.”

“Sizin gibi medyada yer alan, çarpık ve taraflı görüşlere sahip olup da gerçek, dürüst bir gazeteciymiş gibi davranan insanlara yazıklar olsun.”

Leavitt, daha önce “Donald Trump ile Vladimir Putin’in buluşma yerini kim ayarladı?” sorusuna ise “Annen” yanıtını vermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü ile gazeteci arasında sert tartışma – Video