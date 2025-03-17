Ali Koç Jorge Mendes ile Ortak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir dönem Beşiktaş’ın üzerine karabasan gibi çöken, ilginç transferlerine de hala devam eden sihirbaz menajer Jorge Mendes’in sahibi olduğu fon şirketinin ortağı mı?

2011’de Beşiktaş’ın Hugo Almeida transferindeki gizli fon şifresini çözen NationalTurk, şimdi de kamuoyuna soruyor: Ali Koç Jorge Mendes ile hala ortak mı? 14 yıl önce NationalTurk’ün gündeme getirdiği, 2018’de ise Football Leaks belgelerinde ortaya çıkan fon şirketi cambazlığında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da ismi bir şekilde yer alıyor.

Football Leaks belgelerine göre Yıldırım Demirören döneminde başlamak üzere Beşiktaş’ı borç batağına sürükleyen menajer Jorge Mendes son yıllarda Fenerbahçe ile de çok içli dışlı.

Aziz Yıldırım döneminde başlayan Jorge Mendes transferleri, önce Ali Koç’un başkan olması, daha sonra da Jose Mourinho’nun teknik direktörlük görevine başlamasıyla zirveye ulaştı.

Fenerbahçe Jorge Mendes ilişkileri artarak devam ederken akıllara Football Leaks belgelerinde yer alan bir iddia geldi. O iddiaya göre Ali Koç Fenerbahçe Asbaşkanı olduğu dönemde, ünlü menajer Jorge Mendes’in Peter Kenyon ile birlikte sahibi olduğu Quality Sports Investment (QSI) şirketinin yatırımcıları arasında yer alıyor.

Resmi belgelere göre QSI’nin yarısı Jorge Mendes’in ünlü menajerlik şirketi Gestifute’ye diğer yarısı ise CAA Sports International’a ait.

Beşiktaş’ı büyük zarara uğratan fon şirketi QSI, belgelere göre Hugo Almeida’nın haklarını satın alırken alt fon şirketlerinden biri olan Quality Sports II Investment’tan (QS-II) gelen parayı kullanmıştı. Hugo Almeida transferindeki para transferi şöyle gelişti: QS-II, yatırımcılarından topladığı parayı çatı şirket QSI’a göndermiş, QSI da parayı yine aynı ağ içindeki Quality Football Ireland Limited’e (QFIL) aktararak Almeida’nın hakları satın alındı. Özetle, Hugo Almeida’nın ekonomik haklarının yüzde 45’i QS-II’nin olmuştu.

Peki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu işin neresinde? Football Leaks belgelerinde bulunan bir dosyaya göre QSI-II’nin yatırımcılarından biri o dönem Fenerbahçe’de asbaşkanlık görevini yürüten Ali Koç.

Belgeler incelendiğinde QS-II sadece en az 250 bin euro şartıyla yatırımcı kabul ediyor ve yatırımcılarına yıllık yüzde 10 kâr vadediyor.

Ali Koç’a Düzenli Olarak Hugo Almeida Raporu Gitti

QS-II’nin yatırımcı listesinde “Yıldırım Ali Koç” olarak ismi bulunan Fenerbahçe başkanı aynı zamanda fonun danışma kurulu listesinde de yer alıyor. Football Leaks belgelerine göre fon şirketi yatırımcılarına ekonomik hakları satın alınan futbolcuların performansları hakkında detaylı raporlar gönderiyor.

Yani dönemin Fenerbahçe yöneticisi Ali Koç, rakip kulüp Beşiktaş’ın futbolcusu Hugo Almeida’nın ekonomik haklarınının yüzde 45’ini elinde bulunduran QS-II’nin yatırımcıları ve danışma kurulu üyeleri arasındaydı. Ve Hugo Almeida Beşiktaş’ta gol attıkça veya kötü oynadıkça Fenerbahçe Asbaşkanına düzenli olarak performans ve futbolcu potansiyeline dair raporlar gönderiliyordu.

Hatta Almeida için Beşiktaş’a transfer teklifi gelirse sözleşme gereği siyah beyazlılar bunu fon şirketine, yani dolaylı olarak Ali Koç’a da bildirmek zorundaydı. Bu fonların çatı şirketinin sahibi ise ünlü menajer Jorge Mendes’ti. Aynı zamanda Ali Koç’un başkan olduğu Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho’nun da menajeri olan Mendes…

Beşiktaş Kaybetti Ali Koç Kazandı!

NationalTurk’ün yıllar önce gündeme getirdiği Hugo Almeida transferinde Beşiktaş, Jorge Mendes’in sahibi, Ali Koç’un yatırımcısı olduğu şirketle öylesine ağır bir sözleşme imzalamıştı ki siyah beyazlı kulübün zarar etmemesi neredeyse imkansızdı.

Beşiktaş Almeida’ya yıllık 2.5 milyon euro maaş, 11 bin euro kira yardımı, özel jet kiralama hakkı, Porsche ve ikinci bir sıfır araba gibi olağan dışı imkanlar sunmuş, menajer Jorge Mendes’e de 1.5 milyon euro komisyon ödemişti.

Dönemin Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören televizyonlara çıkarak Almeida’nın fon ile transferini ballandıra ballandıra anlatmış, “Beşiktaş ve Türk futbolu için önemli bir kapı açtık. Para vermeden oyuncu getirmek, para kazanarak satmak gibi” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Portekizli futbolcunun 2014’te sözleşme süresi dolduğunda Beşiktaş inanılmaz bir durumla karşı karşıya kalmıştı! Beşiktaş bedavaya aldığını sandığı Hugo Almeida transferinde hem yıllık 2.5 milyon euro maaş ödemiş, hem futbolcudan verim alamamış hem de QFIL’e 2.75 milyon euro borçlu çıkmıştı! Daha sonra Beşiktaş ile QFIL arasında 14 taksitte ödenmek üzere 2.6 milyon euroya anlaşma sağlanmıştı.

Sonuç olarak Beşiktaş “bonservissiz transfer” diye lanse ettiği Portekizli futbolcuya 3.5 yıl için 9 milyon euro maaş, Jorge Mendes’e 1.5 milyon euro komisyon, Jorge Mendes’in sahibi, Ali Koç’un yatırımcısı olduğu fon şirketine ise 2.6 milyon euro ödedi, Beşiktaş hariç herkes kazandı!

Gelelim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a… Hugo Almeida’nın yanı sıra Eric Dier, Elias, Saul Niguez, Wolfsvinkel, Salvio, Beşiktaşlı Joao Mario ve Koke gibi futbolcuların da ekonomik haklarını elinde bulunduran QS-II fonunun yatırımcıları arasında Ali Koç hala var mı?

Ali Koç, QS-II’nin büyük sahibi Jorge Mendes ile hala ortak mı? Eğer öyle ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ortağı olduğu ünlü menajer Jorge Mendes ile transfer mi yapıyor?

NationalTurk Özel Haberi