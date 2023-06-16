Abdüllatif Şener Erdoğan’a Oy Vermiş!

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, cumhurbaşkanı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na değil Sinan Oğan’a oy verdiğini açıkladı. Şener ikinci turda geçersiz oy attığını iddia etti ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı.

Abdüllatif Şener Halk TV’de yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Şener; ilk turda Sinan Oğan, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını belirtirken Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan Şener’in sandık sonuçlarına ulaştı. Sonuçlara göre ilgili sandıkta geçersiz oy kullanılmadığı ortaya çıktı.

Abdüllatif Şener, canlı yayında bize ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını’ söylemişti.

Edindiğim bilgiye göre, Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık numarası ise 4090. 4090 numaralı sandıkta görevli CHP müşahidi ile görüştüm.

Kendisi Şener’in ikinci turda o sandıkta oy kullandığına tanık olduğunu belirtti. Ve ikinci turdaki o sandıktaki tutanakları inceledim. Buna göre, o sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sanıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan’a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkmış.

Abdüllatif Şener’in ikinci turda Erdoğan’a oy verdiği kanısı güçleniyor.

Asıl çarpıcı olan ise şu: Sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış. Yani, Şener iddia ettiği gibi geçersiz oy kullanmamış. O sırada CHP’den istifa ettiği ve ilk turda Sinan Oğan’a oy verdiği düşünülürse, Abdüllatif Şener’in ikinci turda Erdoğan’a oy verdiği kanısı güçleniyor.

Kaldı ki, aynı sandıkta birinci turda çıkan 11 Sinan Oğan oyunun hepsinin Recep Tayyip Erdoğan’a gittiği de gözlemleniyor. Bu son duruma dair Şener’i aradım, mesaj da attım ancak ulaşamadım. İşte Abdüllatif Şener’in oy kullandığı sandığa dair 28 Mayıs tarihli sonuç tutanağı…”

Abdüllatif Şener, canlı yayında bize “Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını” söylemişti.

Edindiğim bilgiye göre, Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık… pic.twitter.com/mHZPp8IfTc — Barış Pehlivan (@barispehlivan) June 16, 2023

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