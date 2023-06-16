Erdoğan Heykel İçin Tanju Özcan’a Yanıt Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimi kazanırsa heykelini dikeceğim” diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yanıt verdi. Erdoğan heykel yerine ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde “Erdoğan seçimi kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine heykelini dikeceğim” diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözünü yerine getirmek için cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muvakatname istemişti.

Verdiği sözü tutacağını söyleyen Özcan, yaşayan bir kişinin heykelinin yapılması için önce o kişinin rıza göstermesi gerektiğini belirtip Erdoğan’a mektup yazmıştı.

Erdoğan heykel Talebine ne yanıt verdi?

Özcan’ın mektubuna Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla cevap geldi.

Erdoğan heykel için verdiği yanıtta harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine verilmesini talep etti.

Metin Kıratlı tarafından gönderilen cevap yazısı şöyle;

“Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığın ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır.”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Seçimlerden önce verdiğimiz söz üzerine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanına mektup göndererek, muvafakat istedik. Ancak kendileri heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve heykel yapılmamasını uygun gördüler. Biz zaten bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi bu heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.”

Seçimlerden önce “PKK ile çözüm sürecinde kirli pazarlıklar yapan, FETÖ ile kol kola yürüyen, milleti açlıkla imtihan eden RTE, seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir heykelini dikeceğim” diye bir tweet atıştım. Geçtiğimiz gün sözümü tutabilmek için… pic.twitter.com/K4UFfi6ZyW — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) June 16, 2023

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