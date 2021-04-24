AKP’nin bakanlarına yargı yok! İşte Ruhsar Pekcan’ın bakan olmasaydı alacağı ceza

Sahibi olduğu kendi şirketinden yönettiği bakanlığına dezenfektan sattığını itiraf edip görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hiçbir ceza almadan şirketlerinin başına döndü. Oysa Pekcan bakan değil de kendi döneminde denetlediği herhangi bir kooperatifin başkanı olsaydı, aynı suçtan 2 yıl hapis yatmak zorunda kalabilecekti. Üstelik binlerce liralık para cezasına da çarptırılacaktı.

HAPİS VE PARA CEZASI

Yürürlükteki 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 59’uncu maddesine 1988’de eklenen fıkra hükmüne göre, kooperatiflerin başkan, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif personeli ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapamıyor.

Ticari alışverişi yasaklayan bu maddeye aykırı hareket eden, yani kooperatife kendi şirketinden ya da başkasının şirketi üzerinden mal veya ürün satanlar kanun gereği 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 50 günden 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor.

BAŞKANA CEZA VAR

Türkiye’deki tüm kooperatifler denetim ve idari yönden Ticaret Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteriyor. Bu nedenle kooperatif yöneticilerinin kanuna aykırı şekilde kendi şirketleri üzerinden kooperatiflerle ticari ilişki sürdürüp sürdürmediğini Ticaret Bakanı koltuğunda bulunan iradenin denetleyip ortaya çıkarması gerekiyor. Ancak kooperatif başkan, yönetici ve memurlarına getirilen bu ticaret yasağı ve ağır cezası, denetim otoritesinin başındaki bakan için uygulanmıyor.

HERKESE ÖRNEK OLMALI

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkan Vekili Sinan Vargı, bakanlığın denetimindeki kooperatiflere uygulanan cezanın o denetimden sorumlu bakana uygulanmamasının büyük bir hukuksal çelişki olduğunu söyledi. Vargı, “Bakan da olsa devlet memuru da olsa etik olarak bu büyük yanlışın bütün kamu görevi yapanlara örnek olmasını umuyoruz” dedi.

HEM YÜCE DİVAN’DA YARGILANMALI HEM DE ALDIĞI PARAYI GERİ ÖDEMELİ

Bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan sattığını itiraf eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın görevden alınmasının yetmeyeceği, ayrıca cezalandırılması da istenmişti. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ruhsar Pekcan’ın, görevini kötüye kullandığını, bu nedenle Yüce Divan’da yargılanması gerektiğini ileri sürdü.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da, “Görevini kötüye kullandığı açıkça ortaya çıkan Ruhsar Pekcan’ın görevden alınması yetmez, hem yargılanmalı hem de devletin kasasından kazandığı o paraları geri ödemesi gerekmektedir” talebinde bulundu.