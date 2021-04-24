TSK, Kuzey Irak’ta PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattı
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta operasyon başlatıldığını duyurdu. Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'e yönelik hava harekatına, topçu ve komando birliklerinin de destek verdiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400’e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60’tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezinden, operasyonu yürüten komutanlarla video konferans yöntemiyle görüşen Akar, “Metina ve Avaşin-Basyan’daki terör hedeflerine yönelik dün saat 17.40’tan itibaren başlatılan operasyonlara devam edilmektedir” diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Kuzey Irak’ta Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil’deki PKK hedeflerini ateş altına aldığı bildirildi.
Harekata F-16’ların yanı sıra sınırdaki topçu birlikleri ve ileri üs bölgelerindeki ateş destek unsurlarının da katıldığı kaydedildi.