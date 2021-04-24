TSK, Kuzey Irak’ta PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400’e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60’tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.