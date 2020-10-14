Anayasa Mahkemesi’nden “Işıklar Yanıyor” Açıklaması

AYM tarafından darbe iması tartışmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Bir üyenin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar AYM’nin kurumsal görüşünü yansıtmaz” dendi.

Anayasa Mahkemesi, darbe iması tartışmalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım’ın ‘Işıklar yanıyor’ şeklindeki paylaşımının kurumsal görüşü yansıtmadığı belirtilen açıklamada “Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Mahkemenin yazılı açıklaması şöyle;