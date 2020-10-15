Sabiha Gökçen Havalimanında PCR Sonuçları 2 Buçuk Saatte Çıkacak

Havalimanının Gelen Yolcu katında bulunan PCR Test Merkezi Sorumlusu Dr. Müjdat Aytekin, merkezin Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 5 şirketten oluşan bir konsorsiyum tarafından işletildiğini belirterek söz konusu şirketler arasında PCR testlerinin yapıldığı kitleri üreten firmalar da olduğunu bildirdi.

Turizm Tatil Seyahat’in haberine göre Aytekin, yolculardan alınan örneklerin havalimanındaki laboratuvarda incelendiğini ve 3 saat içinde sonuçları kendilerine bildirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Sistemde bir takım iyileştirmeler yaptık. Bu iyileştirmeler sayesinde de sonuç verme süresini düşürdük. Bugünden itibaren 2.5 saat içerisinde test sonucu veriyor olacağız. Kabul edersiniz ki insanlar buraya bir yerlere ulaşmak için geliyorlar. Bu işlemleri en kısa zamanda yerine getirmemiz lazım ki onlar da uçaklarına ve gidecekleri yerlere zamanında yetişebilsinler.”

Aytekin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının test sonuçlarını e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden öğrenebileceklerini, yabancı yolculara da sonuçları hem bankolardan ıslak imzalı olarak hem de elektronik ortamda ilettiklerini söyledi.