Antalya Milletvekili Adayları Listesi: Tüm Partiler
14 Mayıs seçimlerinde en çetin yarışın yaşanacağı Antalya milletvekili adayları listesi belli oldu. İşte tüm partilerin Antalya aday listesi;
2018 seçimlerinde Millet İttifakı’nın 8, Cumhur İttifakı’nın ise 7 milletvekili çıkardığı Antalya’da yine müthiş bir seçim yarışı yaşanacak. İşte Antalya milletvekili adayları listesi;
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 17 milletvekili gönderecek olan büyük şehirlerden Antalya milletvekili adayları listeleri ile yine gündemde. İktidar partisi AK Parti birinci sırayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na verirken CHP’nin ilk sıra adayı ise Sururi Corabatur oldu.
TİP’in iddialı isimlerinden Hatay Milletvekili Barış Atay ise kendisine Antalya ikinci sırada yer buldu.
2018 seçimlerinde AK Parti yüzde 35 oyla 6 milletvekili çıkarmayı başarmıştı. Aynı seçimde CHP 5, İYİ Parti 3, MHP ve HDP ise birer milletvekilini TBMM’ye göndermişti. İşte 14 mayıs seçimlerinde partilerin Antalya listeleri;
AK Parti Antalya Milletvekili Adayları Listesi
- 1. Mevlüt Çavuşoğlu
- 2. Mustafa Köse
- 3. Tuba Vural Çokal
- 4. Kemal Çelik
- 5. Atay Uslu
- 6. İbrahim Ethem Taş
- 7. Kuddusi Müftüoğlu
- 8. İzzettin Sultanyar
- 9. Tülay Beşkonak Özçay
- 10. Yusuf Mayıslar
- 11. Betül Demirok
- 12. Rüştü Peker
- 13. Ferah Nur Ünal
- 14. Özcan Yıldırım
- 15. Mehmet Uysal
- 16. Yahya Turgut
- 17. İbrahim Bayuk
CHP Antalya Milletvekili Adayları Listesi
- 1. Sururi Corabatur
- 2. Cavit Arı
- 3. Aliye Coşar
- 4. Mustafa Erdem
- 5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
- 6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
- 7. Murat Özçelik
- 8. Ercüment Taşdemir
- 9. Nilüfer Defeci
- 10. Vahap Tuncer
- 11. Sibel Gezen
- 12. Ramiz Atakan
- 13. Emrah Yurtlak
- 14. Zehra Milli
- 15. Hatice Kübra Turan
- 16. Müge Gezginci Uysal
- 17. Mehmet Gök
İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayları Listesi
- 1. Uğur Poyraz
- 2. Aykut Kaya
- 3. Ali Adnan Kaya
- 4. Ayşen Kurt
- 5. Serkan Tetik
- 6. İlhami Okudan
- 7. Mehmet Başaran
- 8. Nesrin Ünal
- 9. Musa Ertuğan
- 10. Mesut Yılmaz
- 11. Durmuş Kaplan
- 12. Arif Kocabıyık
- 13. Başak Karataş
- 14. Durmuş Ali Arslan
- 15. Neşe Toker
- 16. Levent Özdemir
- 17. Hatice Avcı
Seçimlere Yeşil Sol Parti ismiyle girecek olan HDP ise Antalya’da ilk dört sırada sırasıyla Saruhan Oluç, Canan Çalağan, Muhsin Taşar ve Zöhre Tedik’i aday gösterdi. TİP’in ilk iki sıra adayları Yunus Başaran ve Barış Atay Mengüllüoğlu oldu.
2018’de 1 milletvekili çıkarabilen MHP’nin 4 ismi ise şöyle;
Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, Mustafa Aksoy, Yusuf Kelleli.
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