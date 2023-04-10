Antalya Milletvekili Adayları Listesi: Tüm Partiler

2018 seçimlerinde Millet İttifakı’nın 8, Cumhur İttifakı’nın ise 7 milletvekili çıkardığı Antalya’da yine müthiş bir seçim yarışı yaşanacak. İşte Antalya milletvekili adayları listesi;

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 17 milletvekili gönderecek olan büyük şehirlerden Antalya milletvekili adayları listeleri ile yine gündemde. İktidar partisi AK Parti birinci sırayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na verirken CHP’nin ilk sıra adayı ise Sururi Corabatur oldu.

TİP’in iddialı isimlerinden Hatay Milletvekili Barış Atay ise kendisine Antalya ikinci sırada yer buldu.

2018 seçimlerinde AK Parti yüzde 35 oyla 6 milletvekili çıkarmayı başarmıştı. Aynı seçimde CHP 5, İYİ Parti 3, MHP ve HDP ise birer milletvekilini TBMM’ye göndermişti. İşte 14 mayıs seçimlerinde partilerin Antalya listeleri;

AK Parti Antalya Milletvekili Adayları Listesi

1. Mevlüt Çavuşoğlu

2. Mustafa Köse

3. Tuba Vural Çokal

4. Kemal Çelik

5. Atay Uslu

6. İbrahim Ethem Taş

7. Kuddusi Müftüoğlu

8. İzzettin Sultanyar

9. Tülay Beşkonak Özçay

10. Yusuf Mayıslar

11. Betül Demirok

12. Rüştü Peker

13. Ferah Nur Ünal

14. Özcan Yıldırım

15. Mehmet Uysal

16. Yahya Turgut

17. İbrahim Bayuk

CHP Antalya Milletvekili Adayları Listesi

1. Sururi Corabatur

2. Cavit Arı

3. Aliye Coşar

4. Mustafa Erdem

5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7. Murat Özçelik

8. Ercüment Taşdemir

9. Nilüfer Defeci

10. Vahap Tuncer

11. Sibel Gezen

12. Ramiz Atakan

13. Emrah Yurtlak

14. Zehra Milli

15. Hatice Kübra Turan

16. Müge Gezginci Uysal

17. Mehmet Gök

İYİ Parti Antalya Milletvekili Adayları Listesi

1. Uğur Poyraz

2. Aykut Kaya

3. Ali Adnan Kaya

4. Ayşen Kurt

5. Serkan Tetik

6. İlhami Okudan

7. Mehmet Başaran

8. Nesrin Ünal

9. Musa Ertuğan

10. Mesut Yılmaz

11. Durmuş Kaplan

12. Arif Kocabıyık

13. Başak Karataş

14. Durmuş Ali Arslan

15. Neşe Toker

16. Levent Özdemir

17. Hatice Avcı

Seçimlere Yeşil Sol Parti ismiyle girecek olan HDP ise Antalya’da ilk dört sırada sırasıyla Saruhan Oluç, Canan Çalağan, Muhsin Taşar ve Zöhre Tedik’i aday gösterdi. TİP’in ilk iki sıra adayları Yunus Başaran ve Barış Atay Mengüllüoğlu oldu.

2018’de 1 milletvekili çıkarabilen MHP’nin 4 ismi ise şöyle;

Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, Mustafa Aksoy, Yusuf Kelleli.

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