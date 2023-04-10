CHP’li Engin Altay: Minimum 43 İlave Milletvekilliği Kazanacağız

Sözcü TV’de Ruhat Mengi’nin konuğu olan CHP’li Engin Altay 14 Mayıs seçimleriyle ilgili iddialı açıklamalar yaptı.

11 şehrin 4’ünde CHP’nin seçimlere katılmayacağını belirten Altay, “İYİ Parti amblemi altında katılacağız. Örneğin Aksaray’da İYİ Parti’nin adayı birinci sırada olacak CHP Aksaray’da hiç seçime girmeyecek, ikinci sırada uygun görülürse bir CHP’li aday İYİ Parti adayı olarak orada seçime girecek. Düzce için de tam tersini söylemek mümkün. Bizim böyle de bir iş birliğimiz var İYİ Parti’yle. Aslında 6’lı Masa olarak, 6 partinin çok stratejik, çok iyi düşünülmüş, iyi kurgulanmış bir güç ve iş birliği süreci var.” diye konuştu.

DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ayrı ayrı seçime katılmalarının oyları böleceğini ifade eden Engin Altay şunları söyledi:

“İttifaktaki 3 partinin ayrı ayrı aldığı, 15’şer, 20’şer bin oylar birleşse bir vekil çıkarıyor. Ama ayrı ayrı olunca çıkaramadığı için onlardan bir tık üst oy alan başka bir partiye hak etmediği bir vekilliği sağlıyor. Artık bu oylar olmasın diye 4 partiye biz CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na bugün arkadaşlarımızla götürülen listede 600 kişilik bir liste götürdük. Sanıyorum 78 milletvekili bu 4 partiye mensup arkadaşlarımızdan. Benim öngörüm bunların minimum 50’si seçilecek.

Örneğin benim seçim bölgem İstanbul üçüncü bölgede 36 milletvekili çıkacak. Biz o bölgede umarım ve dilerim o çıkacak toplam milletvekili sayısının en az yarısına talibiz. Yarısını alacağımızı ön görüyoruz. Böyle olunca bu sıraların hiç biri geri değil. Benim hesaplarıma göre, siyaset yelpazesinde seçilebilir diye nitelenen en az 40 milletvekili diğer 4 siyasi partili arkadaşlar tarafından bizim partimize o imkânı kullanmak suretiyle parlamentoya gelecek.”

Engin Altay, diğer partilerle yapılan iş birliğinin CHP’ye minimum 43 ilave milletvekilliği sağlayacağını öngördüklerini de sözlerine ekledi.

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