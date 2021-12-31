Beşiktaş kulübüne Oğuz Çarmıklı’nın telefonundan sonra bu sefer de siyaset karıştı !

Önceki gün başlayan ve sosyal medyada gündem olan İBB CHP meclis üyesi Umut Şenol ile Beşiktaş tribünün davulcusu olarak ün yapan Sarı Emrah arasında birbiri ardına açıklamalar geldi.

Beşiktaş Genel Kurulu’nda konuşarak mevcut yönetimi desteklemediğini söyleyen ve ibra edilmesi yönünde oy kullanmayan Çarşı grubu liderlerinden Emrah Ertutan, bir Beşiktaş yöneticisinin çalıştığı kurumu arayarak kendisinin işten atılmasını istediğini ileri sürdü.

Olayı sosyal medyadan duyuran Ertutan, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği de yapan Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol’un, Sarıyer Belediyesi’ni arayarak kendisinin işten atılması için baskı yaptığını söyledi.

Sarı Emrah : “Umutsuz umut, HODRİ MEYDAN”

“Beşiktaş Yönetim Kurulunun yönetim şeklini anlatayım sizlere; Kendisinden olmayan, kendilerini eleştiren, ibra etmeyen kişilerin iş yerlerini patronlarını arayarak işiyle tehdit ederler. Ve bunları yaparken çok daha sinirli bir düşman edindiklerini bilmeden Umutsuz umut, HODRİ MEYDAN

Umutsuz Umut sen nasıl demokrat bir insansın ulan insanların ekmeğiyle oyna diye sana kim verdi o emri açıklayacaksın.

Beşiktaş YK yönetim şeklini anlatayım sizlere; Kendisinden olmayan, kendilerini eleştiren, ibra etmeyen kişilerin iş yerlerini patronlarını arayarak işiyle tehtid ederler. Ve bunları yaparken çok daha sinirli bir düşman edindiklerini bilmeden 😂😂😂

Umutsuz umut HODRİMEYDAN — Sarı Emrah (@ertutan) December 29, 2021

İBB CHP Meclis üyesi, BJK Yönetim kurulu üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunları deneği başkan yardımcısı olan Umut Şenol ertesi gün cevap verdi.

Verilen cevapta “Kişinin iş güvenliği tehdit edildiği gerekçesi ile ‘kişinin iş yerinin arandığı itiraf edilerek’ iş güvenliğinin makam ve mevki kullanılarak alenen tehdit edildiği anlaşıldığına ve gereğinin yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Özelikle kişisel sosyal medya hesabından yapılan kişisel açıklamada BJK logosunu kullanılmasının yanı sıra Sarıyer Belediyesinde görevli olan Ertutan’ın arandığının açıklanmış olmasına Beşiktaş taraftarları ve sosyal medya kullancıları büyük tepki gösterdi.

Yüzbinlerce etkileşim arasında Umut Şenol’un daha önce siyasi içerikleri paylaştığı, siyaset ve spor dünyasında haksız rekabet yaratarak şahsi kulüp ve siyasi kariyeri yüzünden Beşiktaş kulübüne zarar verdiğinden şikayet edildi.

Beşiktaş’ın eski başkan adayı Hürser Tekinoktay, Umut Şenol olayı için sosyal medya hesabından Ahmet Nur Çebi ve Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaptı “Kulübü siyasete karıştırmayın. Gereğini Yapın”

Hürser Tekinoktay’ın açıklaması şöyle.

BJK logolu, ama bir antetsiz(!) kağıt ile yapılan kişisel açıklamada; 1- Kasım ayının 23’ünde kişilerin iş güvenliği tehdit edildiği gerekçesi ile ‘kişinin iş yerinin arandığı itiraf edilerek’ iş güvenliğinin alenen tehdit edildiği anlaşılmıştır. 2- Beşiktaş logolu bu kağıtta Beşiktaş ile yan yana gelmemesi gereken ‘Y…..’ kelimesi bir araya getirilmiş ve hatta yazı karakteri kalınlaştırılıp daha da belirginleştirilmiştir. 3- BJK logosunun kullanılarak yapılan şahsi ve ergen diliyle yapılan bu açıklama kulübümüz ve kulübümüzü temsil eden üyeye hiç yakışmamıştır. Ayrıca müteakip seferlerde bu ve bunun gibi eylemlerde BJK Tüzüğün 6. Maddesinin ihlal edilmiştir. Ve edilmeye devam etmektedir. 4-“Kişinin duruşunun aynı zamanda resmî görevlisi olduğu kurumu bağlar.” Sözünden hareket edilerek gereğinin yapılması kurumlarınız için farz olmuştur. Saygılarımla.

Hürser Tekinoktay’ın yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ile BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi etiketlediği görüldü.

BJK logolu, ama antetsiz (!) bir kağıt ile yapılan kişisel açıklamada; 1- Kasım ayının 23’ünde kişilerin iş güvenliğinin tehdit edildiği gerekçesi ile ‘kişinin iş yerinin arandığı itiraf edilerek’

iş güvenliğinin alenen tehdit edildiği anlaşılmıştır. https://t.co/qwEFWxVKLk — Hürser Tekinoktay (@tekinoktay) December 31, 2021

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan olaylı geçen BJK 2020 Yılı İdari ve Mali Genel Kurulu’nda Ahmet Nur Çebi çok ilginç bir açıklamada bulunmuştu.,

1 Milyar dolar inşaat hacmi olan projede Çarmıklı telefonu !

1 Milyar dolar inşaat hacmi olan Beşiktaş JK Fulya Süleyman Seba projesi kapsamında büyük tartışmalara ve yolsuzluk iddialarına sahne olan Fulya Davası ile ilgili Ahmet Nur Çebi şok bir açıklama yaparak danışıklı olduğu iddia edilen hakem heyeti için “Oğuz Çarmıklı ve Fikret Orman’ telefon ettiği ve bu tahkimin onlar tarafından oluşturulduğunu söylemişti.

Ahmet Nur Çebi’den Fulya Davası ile ilgili şok açıklama “Oğuz Çarmıklı ve Fikret Orman tahkim kurulu oluşturmuş

Fulya konusunda sözlerini sürdürmek için yeniden kürsüye gelen Ahmet Nur Çebi, “Bir Fulya sardılar gidiyorlar. Bu kulübü bugüne kadar tek imzayla temsil eden başkanlar vardı. Başkanın aile avukatı, kulübün avukatıyla beraber, Oğuz Çarmıklı ve Fikret Orman’ın telefonda konuşulmasıyla tahkim kurulu oluşturulmuştur. Fulya neden raporda yok? İnşaat sözleşmesi 2008’de yapılmıştır. Biz 10 yıllık dedik. Dava kaybedildi ama dava kazanıldı da. Bir kısmında Beşiktaş haklı görüldü, bir kısmında karşı taraf haklı görüldü. Tahkim kısa sürede bu işi yapacağı için böyle bir karar alındı.

Yüzde 67’ye 33 yapılan anlaşmadan kaynaklandığı için 95 milyon Dolar kaybedildiğini söyledim

Tahkim diyor ki, Aşçıoğlu’yla yapılan sözleşme ticaridir ve açtığınız davada karşı tarafın hataları bu kadardır, sizin hatalarınız da bu kadardır. Yüzde 67’ye 33 yapılan anlaşmadan kaynaklandığı için 95 milyon Dolar kaybedildiğini söyledim. Beşiktaş’a bunun arsa payı olarak verildiğini ama bunun binalara yansımadığını söyledim. Birileri o dönemde bu numarayı yapmış.

Ben elimden geleni yapıyorum. 95 milyon Dolar, sözleşmenin karşılığı olarak gözükmese dahi, sözleşmenin arka sayfalarında ‘Bu durum aslında 48’e 52’dir’ diyor.

“Mahkemede yapılan destekler var”

Hakim de diyor ki, sen arsa payında bunu almışsın ama bina dağılımında durum budur. Mahkemede yapılan destekler var. Samimi söylüyorum çok teşekkür ediyorum yaptıklarınız için. Bununla ilgili inanın yılbaşından sonra ilk divan kurulunda açıklayacağım. Yıldırım Demirören’in verdiği zararların karşılanacağından da emin olun. Ben buradayım, kağıt bende” diyerek sözlerini tamamladı.