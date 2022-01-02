İlyas Salman’a 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, 67 yaşındaki İlyas Salman’ın sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video aracılığıyla Türk Milletini, T.C. Devletini, TBMM , T.C. Hükumetini, devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbar edildiği kaydedildi. İhbarın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, İlyas Salman’ın sosyal medyada paylaşılan video içeriğinde Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği belirtildi.

İddianamede, sanatçı İlyas Salman’ın ifadesinde, videoda ifade ettiği sözlerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama kastı olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde ifadeler kullandığını, muhalif bir kişiliği olduğunu, daha iyi bir gelecek için eleştiri yapmak gerektiğini belirterek, suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

SAVCILIK AŞAĞILAMA KASTIYLA SÖYLENDİ

Savcılık, İlyas Salman’ın video içeriğinde yer alan söylemlerinin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığını belirtti. İlyas Salman’ın üzerine atılı suçun Adalet Bakanı’nın soruşturma iznine tabi olduğunun kaydedildiği iddianamede, soruşturma izni istendiği ve Salman hakkında soruşturma izni verildiği aktarıldı. Savcılık, İlyas Salman’ın “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi.