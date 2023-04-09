Ankara 2. bölgede CHP aday listesi de belli oldu. 10 ilçeyi kapsayan Ankara’da CHP milletvekili adayları arasında sürpriz isimler var. CHP Ankara 2. bölge milletvekili adayları 2023;

Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar ilçelerini kapsayan Ankara 2. bölge milletvekili aday listeleri merak konusuydu. CHP’de sabaha kadar devam eden toplantı sonrasında milletvekili aday listesi belli oldu.

2018 seçimlerinde Ankara ikinci bölgede AK Parti yüzde 51.1 oy oranıyla birinci parti olarak 6 milletvekili çıkarmıştı. CHP ve MHP 2’şer, İYİ Parti ise 1 milletvekilini meclise gönderebilmişti. 2. bölgede yüzde 4.2 oy alan HDP ile yüzde 1.5’ta kalan Saadet Partisi ise milletvekili çıkaramamıştı.

CHP Ankara 2. bölge milletvekili listesinde ilk sırayı CHP’li Murat Emir alırken DEVA Partili İdris Şahin 2. sırayı kaptı.

Eski milli sporcu İYİ Partili İrem Yaman’ın ise dördüncü sırada yer alması dikkat çekti.

CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Listesi Şu Şekilde Oluştu;

1. Murat Emir

2. İdris Şahin (DEVA)

3. Semra Dinçer

4. İrem Yaman (İYİ Parti)

5. Orkun Kamber

6. Ali Rıza Erbay

7.Erdal Kiziroğlu

8. Özkan Aktan

9. Funda Cengiz

10.Erol Tosun

11. Nursel Öcal

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