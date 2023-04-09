CHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Aday Listesi Belli Oldu

14 Mayıs seçimleri öncesinde milletvekili aday listeleri merak konusu. CHP Ankara 1. bölge milletvekili adayları da belli oldu.

Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve Şereflikoçhisar’ı kapsayan Ankara 1. bölge milletvekili aday listeleri kamuoyunda merak konusu oldu.

Millet İttifakı’nın lideri CHP’de sabaha kadar devam eden liste belirleme çalışmaları sonucunda Ankara 1. bölge milletvekili adayları da belirlendi.

CHP Ankara Aday Listesi: Sadullah Ergin 1. Bölgede

2010 anayasa değişikliği referandumunun kilit isimlerinden dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in memleketi Hatay’dan seçilecek yerde aday gösterileceği yönünde sızan haberlerin ardından şehirde adeta infial yaşanmıştı. Hatay’daki yoğun tepkilerin ardından Sadullah Ergin’in durumu merak konusu olmuştu.

DEVA Partisi adayı olan Ergin’in Ankara 1. Bölge dördüncü sıradan aday gösterilmesi kararlaştırıldı. CHP 2018 seçimlerinde birinci bölgeden 5 milletvekili çıkarmıştı. Böylelikle Ergin’in Ankara’dan seçilmesine kesin gözle bakılıyor.

CHP Ankara 1. bölge aday listesinde birinci sırayı ise Gamze Taşçıer alırken Deniz Demir 2, Okan Konuralp 3, Aliye Timisi Ersever ise 5. sırayı aldı. Gelecek Partili Mustafa Nedim Yamalı ise 6. sıradan aday gösterildi.

2018 seçimlerinde Ankara 1. bölgede CHP 5, AK Parti 4, İYİ Parti 2, MHP ve HDP ise 1’er milletvekili çıkarmıştı.

CHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayları Şöyle;

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan

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