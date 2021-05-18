CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: AVM’ler açık, kahvehaneler kapalı

Cumhuriyet Halk Parti Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun yaptığı açıklamalar;

İSRAİL’İN YAPTIĞI KATLİAMDIR

(İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları) Filistin halkıyla dayanışmayı sürdürüyoruz. Filistin’in bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması en büyük arzumuzdur. İsrail’in yaptığı katliamdır. Asla kabul edilemez.

Kan gövdeyi götürürken dünyanın demokratları ne yapıyor? Neden katliamı engellemiyorlar? Ölen her çocuğun sorumluluğu bütün dünyadaki insanları ilgilendiriyor. Filistin’de ölen her çocuğun sorumluluğu bütün dünyada yaşayanların üzerindedir. Çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin.

Filistinliler işgal edilmiş topraklarını almak, bağımsız devlet olmak istiyorlar. En tabii hakları. Beni üzen İslam dünyasındaki parçalanma. BM’nin gerekli çabayı göstermemesi. Filistin halkı bağımsızlık mücadelesi gösterirken gençlerimiz oradaydı. Gençlerimizin mezarları hâlâ orada.

AVM’LER AÇIK, ÇAY BAHÇELERİ KAPALI!

(Pandemi döneminde iktidarın aldığı önlemler) 19 yıldır ülkeyi yönetenler pandemi sürecini yönetemediler, beş maske dağıtamadılar! AVM’ler açık, çay bahçeleri kapalı. Allah akıl fikir versin. Vatandaşa hibe vereceğine IBAN numarası açıp vatandaşlardan para topladılar. Türkiye hani zengindi? Hani hiçbir sorunumuz yoktu? Hani kasalar tıka basa doluydu?

Pandeminin ilk döneminde 107 bin hanenin elektriği kesildi. 128 milyar dolar nereye gitti? Kaça sattınız, nereye sattınız? Ben bilmiyorum, 600 milletvekili bilmiyor. Böyle bir devlet yönetimi Cumhuriyet tarihinde hiç görülmedi. Bir sürü rezalet çıkardınız, bari bu milletin onuruyla oynamayın!

SEN DEĞİL, MİLLET SENDEN HELALLİK İSTEYECEK

Vatandaşlarımız kaygı içerisinde. Çıkış arıyorlar. Sorun doğrudan doğruya onu vurmuş durumda. Milyonlar geçinemiyor. Esnaf kan ağlıyor. Milyonlarca evde işsizlerimiz var. Fidan gibi çocuklarımız işsiz. Orta Çağ mantığıyla 21. yüzyılın devletini yönetemezsin! Devleti öyle bir yöneteceksin ki, sen değil, millet senden helallik isteyecek.