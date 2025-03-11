CHP Grup Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan Özgür Özel, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği sürecinden ekonomik krize, sağlık çalışanlarının sorunlarından belediyelerle ilgili iddialara kadar birçok konuya değinen Özel, iktidara yönelik sert eleştiriler yöneltti.

CHP Grup Toplantısı’nda Anayasa Mesajı

Özel, hükümetin anayasa değişikliği çağrılarına sert tepki göstererek, “Mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa masasına oturmayız” dedi. Türkiye’nin demokratikleşmesi için iktidarın önce mevcut anayasa kurallarına riayet etmesi gerektiğini belirten CHP lideri, Kopenhag kriterleri konusunda partisinin tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

“Önümüzdeki Seçim Referandum Niteliğinde”

CHP Grup Toplantısı’nda seçimlere yönelik değerlendirmeler yapan Özel, “Önümüzdeki seçim bir anlamda referandumdur. Ya Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler yolunda ilerleyeceğiz ya da mevcut iktidarın götürdüğü tarafa giderek hep birlikte perişan olacağız” ifadelerini kullandı.

Çayırhan Termik Santrali ve Özelleştirme Eleştirisi

Özel, hükümetin özelleştirme politikalarına da tepki gösterdi. Çayırhan Termik Santrali’nin 164 milyar lira değerinde olduğunu, ancak 20 milyar liraya devredildiğini belirten CHP lideri, “Yangından mal kaçırır gibi milletin malını aldırmayız. Bu seçimden sonra Çayırhan bizimdir, geri alacağız!” dedi.

Kent Lokantası Soruşturmasına Tepki

Kent Lokantaları hakkında Vedat Milor’un yorumlarına soruşturma açılmasını eleştiren Özel, “Kent Lokantası’nın reklama ihtiyacı var mı? Allah akıl fikir versin! Emekliler, öğrenciler burada yemek yiyor, çünkü geçinemiyorlar. Bu kuyrukları görünce utanmalılar” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki Olaylar

CHP Grup Toplantısı’nda dış politikaya da değinen Özel, Suriye’deki son gelişmeleri eleştirdi. Lazkiye’de yaşanan kanlı gerginliklere dikkat çekerek, Türkiye’nin bu olaylara duyarsız kalmasını eleştirdi. Hatay’daki yurttaşların aylardır bu durumdan endişe duyduğunu belirterek, hükümetin bölgedeki gelişmelere duyarsız kalmasını sert bir dille eleştirdi.

Emekli İkramiyesi Eleştirisi

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 4 bin TL olarak belirlenmesine tepki gösteren Özel, “Bu para 2015’te CHP’nin vaat ettiği ikramiyenin bugünkü enflasyon karşısındaki karşılığı bile değil. Bugün sadece beş kilo dana kıyma alabiliyor emekli” dedi.

CHP’li Belediye Başkanlarına Yönelik Operasyonlar

Özel, CHP’li belediye başkanlarına yönelik tutuklamalara da sert tepki gösterdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın tutukluluk süreçlerini eleştiren CHP lideri, “Bir belediye başkanının kendi masraflarını iade ettiği para zimmet sayıldı. AKP dönemindeki belediyelerin usulsüzlüklerine ise kimse dokunmuyor” dedi.

Sağlık Çalışanları ve Hekim Göçü

Özel, Türkiye’de sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu koşullara da dikkat çekti. Son beş yılda 15 bine yakın hekimin yurt dışına göç ettiğini belirten CHP lideri, “Erdoğan ‘Giderlerse gitsinler’ demişti, işte o anlayış 15 bin iyi yetişmiş doktorumuzu kaybettirdi” dedi. 14 Mart Tıp Bayramı’nda yapılacak iş bırakma eylemine de destek verdiklerini açıkladı.

TÜİK ve Enflasyon Verileri

CHP Grup Toplantısı’nda enflasyon verilerine de değinen Özel, TÜİK’in açıkladığı rakamların gerçekliği konusunda ciddi şüpheler olduğunu ifade etti. “MHP’li seçmenin yüzde 93’ü, AKP’li seçmenin ise yüzde 68’i TÜİK’in enflasyon verilerine inanmıyor. Erdoğan, kendi seçmenine bile TÜİK verilerini açıklayamaz hale geldi” dedi.

Özgür Özel’in CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı bu açıklamalar, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırırken, iktidarın ekonomi ve hukuk politikalarına yönelik eleştirileri dikkat çekti.

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